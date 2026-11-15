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美官員說明航班停飛記者會 現場麥克風竟連環出包

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國總統川普政府官員今天出面公開說明造成美國數千架航班停飛的大規模技術故障，沒想到說明過程本身也接連發生令人尷尬的技術問題，讓官員顏面盡失。

法新社報導，全美領空發生因老舊技術問題引發的災難性全國停飛事件隔天，美國運輸部長達菲（SeanDuffy）走上講台，開始這場備受矚目且全程電視轉播的記者會時，麥克風和音響突然傳出低沉且迴盪不止的嗡嗡聲。

達菲對著麥克風說：「測試1、2、3、4、5、6、7？」在攝影機持續拍攝下，他停了下來，環顧四周，接著走離講台。

在技術人員手忙腳亂更換麥克風並調整線路時，他說：「對此我深感抱歉。」

達菲很快便恢復發言，但幾秒後，現場又響起刺耳的回授聲，他的神情也隨之改變。想必他很清楚，在如此大規模的航班停飛事件後，記者會又當著鏡頭發生技術故障，這番景象的諷刺意味顯然不言而喻。

達菲看起來相當不耐煩地說：「這個不能用嗎？好吧。今天真是…不太順利。」

達菲當時與聯邦航空總署（FAA）署長貝德福（Bryan Bedford），以及FAA技術長蓋伊（Rebecca Guy）一同接受媒體採訪。頗具諷刺意味的是，達菲表示，這是蓋伊首次與他共同出席記者會。

達菲和貝德福多次指出，將1970及1980年代的老舊航空管制技術系統轉換為較現代化設備的過程中，一直存在系統性的問題。

技術人員忙著排除故障之際，美國各大電視網也將現場這段長達3分鐘、令人備感煎熬的尷尬空檔，一刀未剪全程直播出去。

川普 美國 記者會

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