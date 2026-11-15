全美航班暫停起飛疑因設備問題或人為失誤 估15日恢復正常航班

美國航空管制中心昨天發生通訊故障，迫使全美航班暫停起飛逾4小時。美官員今天表示，這起事件是承包商在一處偏遠設施更換老舊電信線路時，因設備故障或人為失誤所引起；估計航班將在這週末結束前恢復正常。

美國聯邦航空總署（FAA）昨天因通訊系統發生問題下令全國航班暫停起飛，這是自2001年美國911恐怖攻擊以來，美國第二度下令全國航班暫停起飛。

綜合「華盛頓郵報」（The Washington Post）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）今天在記者會上表示，昨天全美航空運輸中斷的問題是承包商L3Harris人員在FAA一處偏遠設施試圖以光纖取代老舊銅質電信線路時，因設備故障或人為失誤所引起。

他說，究竟是人為失誤或設備問題，「我們尚未確定問題出在哪裡」。

達菲指出，這導致了「每4到5秒就出現超過1000次的連線嘗試，不僅造成我們與飛機之間的通訊出現問題，也對我們的雷達訊號傳輸造成部分干擾」。

隨著空中交通管制中心恢復正常運作，各家航空公司正在重新調度機師與空服員班表，以消化積壓的航班。今天仍有大批旅客的航班遭到延誤或取消。

聯邦航空總署署長貝德福（Brian Bedford）表示，「最糟的情況已經過去」，全美各地的航班預計在這週末結束前能恢復正常班表。

貝德福指出，預期今天原定約4萬1000個航班中，可能有4000至5000個航班會被取消。

他也說，FAA估計昨天共有1萬2000個航班被取消。

外電報導，昨天這起故障事件是美國空中交通管制系統長期承受壓力的最新、也是最嚴重徵兆。該系統長期面臨設備與通訊問題、管制員人力短缺，以及基礎設施老舊等困境。

911恐攻後的另一次全國暫停起飛（ground stop）事件發生於2023年1月，當時FAA曾暫停美國國內航班起飛約90分鐘。