CNN引述 范斯考慮棄選2028美國總統

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十三日引述幾位接近副總統范斯的人士報導，在對共和黨而言災難性的期中選舉後，他已認真考慮不參選二○二八年總統大選。

范斯雖尚未做出決定，但據ＣＮＮ對約十二位范斯盟友及顧問的訪問，他正與自己的政治抱負、「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）運動聯盟的分裂和「四寶爸」的身分角力。這些盟友及顧問說，他堅定致力重建前年贏得大選的ＭＡＧＡ運動，但不確定自己是否應領導該運動。

這些盟友及顧問的其中一人表示，「無論（范斯）他做出任何決定，我都不會感到驚訝」；他才四十二歲，若目前的環境使他不可能當選下屆總統，如此年輕的他還能東山再起、捲土重來。只是他的時機可能還沒到來。

期中選舉正式投票日隔天，范斯在社媒Ｘ發文，將共和黨這次慘敗歸咎二月底美國和以色列對伊朗開戰。對此，他的支持者備受鼓舞，認為這篇長文表達他可能參選二○二八的框架。但ＣＮＮ引述消息人士報導，該發文也惹惱川普。

除了今夏范斯的第四個孩子出生，他最近的考慮，集中在一個根本且關鍵的問題，即在川普第二任至今營造的政治氣氛下，包括他、有哪個共和黨人能贏得二○二八？尤其美伊戰爭仍懸而未決，范斯盟友視這場戰爭為他成為總統志向的最大障礙。

一位范斯盟友直言，問題不在於他能否贏得二○二八，而是如果這場戰爭沒結束，就沒有共和黨籍總統候選人有機會勝選。

不過，部分最堅定挺范的盟友仍主張，此次期中選舉結果並未明顯影響到他，且現在距二○二八還有兩年，時間還久，選民對政治的偏好可能在這段期間轉而對他有利。這些死忠盟友仍堅信，二○二八他不該缺席，且他會在共和黨總統初選萬夫莫敵。

據路透社／益普索最新民調，約四成五受訪的共和黨選民認為，美國國務卿魯比歐是「非常出色」的總統候選人；四成三共和黨受訪者對范斯有相同看法；三成二共和黨受訪者對佛州州長德桑提斯有相同看法。