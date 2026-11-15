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民主黨期中選舉再奪阿拉斯加 全美執政衝到30州

聯合報／ 國際中心／綜合報導

民主黨阿拉斯加州長候選人克瑞斯湯金斯十三日確定當選。這讓民主黨明年在全美執政的州達卅個。

民主黨在這次美國期中選舉大勝，除了掌控國會兩院，州長選舉也大有斬獲，增加六個州至卅個。共和黨執政的州則降至廿個。

卅七歲克瑞斯湯金斯將成為該州史上最年輕州長，明年也將成為全美國最年輕州長。前阿拉斯加州的州眾議員克瑞斯湯金斯，將接替任滿卸任的共和黨籍州長鄧利維。

該州選制規定，初選時不分黨派得票前四高的候選人可進入正式選舉，採排序複選制（ＲＣＶ）。ＲＣＶ即某候選人得票過半就直接當選；若首輪沒人過半，得票最少者先被淘汰。被淘汰者的選票，則按選民在選票上的第二選擇，重新分配給其餘候選人；以此類推直到有人過半。

克瑞斯湯金斯首輪就確定獲過半選票，故無需啟動ＲＣＶ就直接當選。民主黨籍、前阿拉斯加州的州參議員貝吉克八月初選時居次，但他之後宣布退選，讓民主黨整合成功，得以集中選票。期中選舉前一周，克瑞斯湯金斯還獲共和黨籍聯邦參議員穆考斯基公開支持。

反觀共和黨有三人進入正式選舉，分別是商人威爾森、前安克拉治市長布朗森及前州檢察長泰勒，使共和黨選票分散。美國總統川普背書的威爾森在正式選舉排第二名而落選。

克瑞斯湯金斯在選戰期間表明，在州議會通過相關監管法規前，應全面暫停新建資料中心，他也不同意對資料中心的電力成本提供任何直接或間接補貼。

民主黨 阿拉斯加 美國期中選舉

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