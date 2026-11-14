史上第三次！美驚爆全國航班停飛長達四小時 影響上萬架次

美東時間13日下午4時左右，聯邦航空總署（FAA）以特殊情況以及安全考量為由，下令全國航班停飛，國際航班則以個案方式調度處理。禁令持續超過四個小時，至美東時間8時後解除，但已影響上萬個航班，令旅客行程大亂。

美國現代史上只有兩次全國航班全面停飛的前例，一次是2001年發生911恐怖攻擊事件時，另一次是2023年1月「空中任務通知系統」（NOTAM）大當機。

美國國土安全部長穆林在白宮告訴記者：「事前沒有任何跡象，至今也沒有跡象顯示，這是針對我們的惡意攻擊。目前看來，這是電信通訊中斷。」被問及是否可能是網路攻擊時，他表示，官員目前尚未排除任何可能性。

穆林說：「民眾沒有理由為自己或親人的安全感到恐懼或擔憂。」他並強調，這不是「另一次911事件」。運輸部長達菲（Sean Duffy）稍早在X發文表示，負責美國廣大區域高空航班的多個航路交通管制中心發生通訊問題，「FAA技術人員正在調查」。

FAA在一開始的聲明中並未說明所有航班全面停飛的具體原因，FAA發言人表示，負責調度全國各地航班的「航路交通管制中心」發生通訊故障。不具名官員事後告訴今日美國報，因為航管系統老舊，不堪負荷。

CNN報導，一名熟悉航管人員處境的航空業消息人士表示，這次故障造成空中交通管制雷達及無線電通訊同時中斷，航管人員不清楚原因及實際情況。另一名航空公司消息人士告訴CNN，FAA「目前仍不知道究竟發生什麼事，不同設施受到的影響也各不相同」。

華爾街日報指出，全美航班暫停起飛的命令於美東時間13日下午3時53分生效。FAA當天在航班狀態網頁發布警示：「基於特殊情況及安全考量，通知所有航空器營運業者，依FAA指揮中心命令，所有機場均暫停航班起飛。」

根據航班追蹤網站FlightAware，截至美東時間13日下午5時，全美已有超過440架次航班取消、9,000架次延誤。有旅客在社群媒體表示，部分正在滑行的飛機被要求返回登機門，乘客下機，機組人員並告知延誤可能持續數小時。