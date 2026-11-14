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民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個

中央社／ 安克拉治13日綜合外電報導
民主黨阿拉斯加州州長克瑞斯湯金斯。法新社
民主黨阿拉斯加州州長克瑞斯湯金斯。法新社

民主黨阿拉斯加州州長候選人克瑞斯湯金斯今天確定贏得州長選舉，成功從共和黨手中翻轉州執政權。如今民主黨明年在全美掌握的州將達30個。

民主黨在11月3日美國期中選舉取得壓倒性勝利，不但以大幅度席次優勢重奪國會參眾兩院控制，州長選舉也比選前多斬獲6個州來到30個；共和黨掌握的州數則掉到20個。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，現年37歲的克瑞斯湯金斯（Kreiss-Tomkins）將成為阿拉斯加州史上最年輕州長，明年也將成為全美最年輕州長。曾任州議員的克瑞斯湯金斯這次擊敗3名共和黨籍對手，將接替因任期屆滿而卸任的共和黨籍現任州長鄧利維（Mike Dunleavy）。

根據阿拉斯加州的選制，初選時不分黨派得票最高的前4名候選人可晉級大選，並在大選中採用「排序複選制」（ranked choice voting）。

排序複選制的運作方式為某一候選人得票過半數就直接勝出；如沒人在第一輪過半，得票最少者先被淘汰。被淘汰者的選票將根據選民在選票上的第二選擇重新分配給剩餘候選人，如果仍沒人過半，再淘汰票數最少者，以此類推直到有人過半出線。

克瑞斯湯金斯在首輪計票已確定拿下過半選票，無需啟動排序複選機制即宣告勝出。

報導指出，同為民主黨籍的前州參議員貝吉克（Tom Begich）在8月初選時僅落後克瑞斯湯金斯位居第二，但他隨後宣布退選，成功整合民主黨票源。

大選的3名共和黨籍候選人分別為安克拉治（Anchorage）女商人威爾森（Bernadette Wilson）、前安克拉治市長布朗森（Dave Bronson）及前州檢察長泰勒（Treg Taylor）。獲美國總統川普力挺的威爾森最終得票只排第二而落敗。

有JKT暱稱的克瑞斯湯金斯，競選期間贏得跨黨派支持，其中最受矚目的是在投票日前一週，得到共和黨籍聯邦參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）公開相挺。

克瑞斯湯金斯的政見包含增加公立學校經費、降低能源成本、擴大醫療補助計畫及保護阿拉斯加漁業資源。此外，他也呼籲在州議會通過相關監管法規之前，應全面暫停資料中心新建，並明確表態不會允許對資料中心的電力成本提供任何直接或間接補貼。

民主黨 阿拉斯加

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