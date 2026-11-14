民主黨大勝關鍵在薪資！前IMF首席經濟學家羅格夫示警這點

民主黨在美國期中選舉大勝，前IMF首席經濟學家羅格夫指出，關鍵是薪資漲幅追不上物價，生活成本讓選民無感於經濟成長。他分析，美國資本報酬率攀升、勞動所得份額下滑，貧富落差持續擴大。他也示警，科技巨頭砸重金投資AI，若獲利不如預期，恐引爆以AI為基礎的金融危機。



前國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家、哈佛大學（Harvard University）經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）近日首度訪台，並撥冗接受《遠見》專訪。著有《我們的美元，你們的問題》（天下文化出版）的他，長期關注美元霸權與全球經濟秩序，此次從今年的期中選舉結果談起，進一步剖析美國經濟現況，以及通膨、貧富差距與人工智慧（AI）投資熱潮背後的隱憂。

此次期中選舉由民主黨（Democratic Party）大勝，重新掌握國會參、眾兩院，生活成本是左右選情的關鍵。羅格夫指出，美國經濟並非缺乏成長動能，而是經濟果實分配不均，薪資漲幅追不上物價，民眾難以享受到經濟繁榮的成果。此外，美國科技巨頭大舉投資AI，他警告，這股投資熱潮背後潛藏著獲利不如預期，甚至引發金融危機的風險。

羅格夫：薪資追不上物價成選民痛點

美國民主黨在期中選舉大勝，一舉奪回國會參、眾兩院控制權，而生活成本是這次期中選舉的主要議題。羅格夫認為，從期中選舉結果來看，真正的問題，是經濟成長與一般家庭生活處境之間的落差。

羅格夫認為，美國經濟表現其實相當強勁，但經濟成長的成果並未平均分配，多數流向大型企業與企業利潤，勞動市場卻未同步受惠。他進一步分析，民眾表面上抱怨通膨，真正不滿的，其實是薪資漲幅追不上物價漲幅；即使薪資持續增加，通膨仍侵蝕了新增收入，實質購買力難以提升，民眾自然感受不到經濟成長帶來的好處。

羅格夫直言：「如果他們的薪資成長速度更快，就不會抱怨物價上漲。人們口中說的通膨，其實是指雖然薪資增加，卻增加得不夠快。如果薪資成長率達到10％，就沒有人會抱怨3％的通膨了。」

羅格夫認為，美國總統川普（Donald Trump）在期中選舉遭遇重挫，關鍵不在於選民是否認同他的政治作風，而是在於他未能兌現競選承諾。川普曾承諾終結通膨與戰爭，但如今兩者依然存在。

羅格夫指出，儘管川普宣稱美國經濟表現亮眼，對一般民眾而言，這樣的繁榮卻十分遙遠。他形容，若你是特斯拉（Tesla）與SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk），當然會覺得經濟很好，但「一般民眾感受到的仍是前總統拜登（Joe Biden）時期那種平庸的經濟狀況」，而且這種停滯感其實已經持續一段時間。

富人受惠、勞工難享成長紅利

羅格夫指出，美國經濟並未陷入成長停滯，也沒陷入衰退，真正的問題是通膨偏高。他認為，這個問題更深層的根源在於，過去25至30年，美國資本報酬率持續攀升，勞動所得份額卻不斷下降；經濟成長創造的財富逐漸流向資產持有者，即使整體經濟持續擴張，多數勞工卻未能享受經濟成長的果實。

羅格夫分析，排名前25％的消費者與勞工生活優渥，接下來的50％雖然經濟狀況穩定，卻難掩相對剝奪感；至於底層民眾，生活水準或許仍優於英法同階層，但遠不及享受經濟繁榮的人。這種不同階層間日益擴大的貧富落差，正是美國社會不滿情緒持續累積的重要原因。

AI營收不如預期？羅格夫示警市場崩盤風險

羅格夫警告：「AI遲早會遇到問題，一些資料中心需要仰賴巨額借貸興建，但最終證明這些投資可能沒那麼賺錢。」在他看來，AI熱潮背後最大的隱憂，是企業投入的龐大資金，未必能帶來相應的獲利。

羅格夫指出，目前科技巨頭投入AI的資本支出，「都建立在營收將大幅飆升的預測上。」然而，隨著AI業者開始調高服務收費，使用者必須付出更高成本才能使用AI工具，「市場需求可能會在一段時間內低於預期，」甚至，「AI市場完全有可能出現某種形式的崩盤，引發一場以AI為基礎的金融危機。」

然而，羅格夫對AI前景仍抱持樂觀態度，認為創新突破伴隨市場震盪本屬常態，只是在這波AI技術革命過程中，企業違約與金融危機恐難以避免。

（本文出自2026.11.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）