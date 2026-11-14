黃仁勳下台後疑雲未解！美媒：情報機構仍未釐清女主角涉諜角色

輝達創辦人黃仁勳與疑似中國大陸間諜黃樂發生婚外情，醜聞在他倒台後仍持續發酵。知情人士透露，美國情報機構仍在評估許多與黃樂有關的問題。這些未解疑問不僅使中國情報機構的運作方式受到密切檢視，也引發外界對間諜定義的討論，讓黃仁勳的支持者有機會質疑黃樂究竟扮演何種角色、涉入程度有多深。

紐約時報報導，黃樂與黃仁勳的關係，使她可能接觸到輝達技術、黃仁勳的策略思考，以及他所掌握的華府人工智慧（AI）政策辯論資訊。此外，黃樂的公司是東南亞多家為中國科技企業提供先進AI模型訓練所需運算能力的業者之一，因此她也希望確保自己的公司能持續取得晶片。

據看過美國情報報告的人士透露，黃樂被認為利用與黃仁勳的婚外情，協助中國規避美國對先進AI晶片的出口限制。不過，情報機構仍在釐清她何時開始與中國主要情報機構合作、是自願還是受到脅迫、北京在多大程度上指示她行事，以及她向中國官員傳遞了多少資訊。

報導指出，中國的間諜活動相當複雜。中國企業高階主管可能透過多種方式為北京從事間諜活動，從單純回報自己掌握的資訊，到接受指示主動採取行動，都包括在內。現任及前任美方官員表示，中國企業高階主管往往認為，如果不配合國家，就難以在職涯上更進一步。當中國政府要求他們蒐集資訊，或促使美國企業提供取得高階晶片的管道時，許多人可能覺得別無選擇，只能配合。

釐清黃樂何時開始向中國國家安全部提供資訊相當重要，因為美國情報機構正試圖了解，她在與黃仁勳發生婚外情期間可能取得哪些資訊。

知情人士透露，美國情報界已監控黃樂超過1年，監控開始時，她已與黃仁勳維持密切關係。儘管美方對黃樂仍有許多不了解之處，但對掌握她與中國情報機構往來的情報仍有信心。多名看過美方原始情報的人士表示，情報顯示黃樂與中國情報機構合作。聽取過情報簡報的人士則指出，黃樂似乎並非受過訓練的情報官員，而是所謂的「情報資產」（asset），也就是祕密向中國國家安全部提供資訊的人。

美國總統川普一直將黃仁勳視為維持美國AI優勢的重要盟友，以及推動美國經濟的關鍵人物，因此為他辯護。不過，美國情報界高度重視黃樂可能替北京從事間諜活動的疑慮，川普因此曾兩度聽取相關簡報。其中一次由兼任國家安全顧問的國務卿魯比歐主持。魯比歐曾監督起草一份日期為3月30日、送交少數幾名內閣部長的備忘錄，詳述黃樂與黃仁勳的密切關係，以及她與中國主要文職情報機構國家安全部的接觸。

然而，川普12日接受播客主持人兼評論員史密斯（Stephen A. Smith）訪問時的談話似乎顯示，對於黃樂是否成為中國情報行動的目標，他不如美國情報機構那麼確信。

史密斯問及黃仁勳是否應該辭職時，川普說：「最重要的問題是，那名女子究竟是不是間諜？我不知道是否已經查清楚。但如果那名女子是間諜，那麼他確實應該辭職。如果她不是間諜，情況或許就不同。」川普本周表示，黃仁勳曾告訴他，自己不知道黃樂與中國情報機構有關聯。黃樂則未回覆紐約時報的詢問。