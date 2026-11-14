美國全境航班停飛令解除！逾萬架次延誤、4000架次取消

美國聯邦航空總署（FAA）13日下午因空中交通管制通訊中斷，以特殊情況及安全考量為由，下令全美航班暫停起飛。FAA現在表示，針對全美國內航班發布的地面停飛令已經解除。

CNN報導，此前因通訊系統故障，全美航空運作陷入超過4小時的不確定狀態，導致主要機場數千架次航班延誤或取消。Axios報導，根據航班追蹤網站FlightAware統計，截至美東時間13日晚間7時15分，全美國內航班已有超過1萬架次延誤、4000架次取消，航空運作可能持續混亂，影響甚至延續至周末。

美國國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）13日晚間在白宮告訴記者，目前沒有跡象顯示航空系統遭到「惡意攻擊」。彭博資訊報導，聯邦調查局（FBI）正調查通訊問題是否由軟體更新失敗引起。