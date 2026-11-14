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影／密西西比河驚魂！郵輪遭撞側翻 乘客游泳逃難畫面曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國密西西比河紐奧良港附近13日發生撞船事故，「美國傳承號」郵輪遭「大西洋瀝青號」油輪撞上後側翻，兩艘船上所有人員均已確認下落，目前沒有死亡通報。圖／截自X@ChandDevIP
美國密西西比河紐奧良港附近13日發生撞船事故，「美國傳承號」郵輪遭「大西洋瀝青號」油輪撞上後側翻，兩艘船上所有人員均已確認下落，目前沒有死亡通報。圖／截自X@ChandDevIP

美國密西西比河紐奧良港附近13日發生重大船隻碰撞事故，「美國傳承號」（American Heritage）郵輪遭體型更大的「大西洋瀝青號」（Atlantic Asphalt）油輪撞上後側翻，船身大部分沉入水中，當局隨即展開大規模救援。官員表示，兩艘船上所有人員均已確認下落，目前沒有死亡通報。

有目擊者拍下撞船瞬間及「美國傳承號」翻覆的影像。CBS新聞報導，紐奧良港表示，事故發生於當地時間中午12時30分左右。「美國傳承號」約在事故發生前2小時靠岸，讓乘客下船，但事發時船上仍有約129名乘客及船員。另有畫面顯示，有人穿著救生衣漂浮在水中，或站在船邊欄杆附近，船身另一側則持續向水中傾斜。

目擊者霍爾福德（Jamie Holford）向CBS新聞表示，碰撞聲響「聽起來就像戰爭電影。想像一下好幾噸鋼鐵擠壓碰撞的聲音，就是那種聲響」。他看到「美國傳承號」遭撞擊後碰上碼頭，有人匆忙下船，郵輪側翻時還有人試圖爬過欄杆，「看起來就像鐵達尼號電影裡的場景」。

紐奧良市長莫雷諾（Helena Moreno）13日下午稍晚在記者會上表示，郵輪乘客當時正在下船，油輪卻「失去控制」撞上郵輪，導致郵輪「開始下沉，最後向一側傾倒並翻覆」，有人因此落水。

莫雷諾形容這次成功的救援行動是「密西西比河上的奇蹟」。她說，除了地方與聯邦機關，當時恰巧在河上的私人船隻也自願投入救援，「試圖將人們從水中救起」。有32名郵輪乘客被送往附近醫院治療，但無人傷勢危急。

紐奧良港表示，參與救援的單位包括港口警察、紐奧良消防局、紐奧良警察局及美國海岸防衛隊。紐奧良港警察局長蒙特羅爾（Melanie Montroll）表示，另有2名警員在救援過程中送醫，情況良好。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）表示，將於14日派遣快速應變調查小組前往現場調查碰撞原因。海岸防衛隊在事故發生後關閉該河段，上校伯納姆（Melanie Burnham）表示，正評估如何盡快重新開放航道。

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