快訊

下午2時後全台變天！賈新興點名「這些地區」 恐有較大雷雨伴隨強陣風

美國全境航班突停飛、逾9000架次延誤！官員曝原因：不是另一起911

彰化田尾鄉傳村長候選人死亡！與妻倒臥家中雙亡…選舉暫停

聽新聞
0:00 / 0:00

美國全境航班突停飛、逾9000架次延誤！官員曝原因：不是另一起911

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國聯邦航空總署（FAA）13日下令全美航班暫停起飛，雷根華盛頓國家機場的飛機停留在登機門。歐新社
美國聯邦航空總署（FAA）13日下令全美航班暫停起飛，雷根華盛頓國家機場的飛機停留在登機門。歐新社

美國聯邦航空總署（FAA）因空中交通管制通訊中斷，13日下午以特殊情況及安全考量為由，下令全美航班暫停起飛。FAA表示，已在空中的飛機仍可繼續飛往目的地，飛往美國的國際航班則視個別情況處理。

華爾街日報報導，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）在X發文表示，負責美國廣大區域高空航班的多個航路交通管制中心發生通訊問題，「FAA技術人員正在調查」。

美國國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）在白宮告訴記者：「事前沒有任何跡象，至今也沒有跡象顯示，這是針對我們的惡意攻擊。目前看來，這是電信通訊中斷。」被問及是否可能是網路攻擊時，他表示，官員目前尚未排除任何可能性。

穆林說：「民眾沒有理由為自己或親人的安全感到恐懼或擔憂。」他並強調，這不是「另一次911事件」。

CNN報導，一名熟悉航管人員處境的航空業消息人士表示，這次故障造成空中交通管制雷達及無線電通訊同時中斷，航管人員仍不清楚原因及實際情況。另一名航空公司消息人士告訴CNN，FAA「目前仍不知道究竟發生什麼事，不同設施受到的影響也各不相同」。

這名航空公司消息人士還說：「10分鐘前，他們還在召開危機應變電話會議，當時仍未能明確找出原因。」

華爾街日報指出，全美航班暫停起飛的命令於美東時間13日下午3時53分生效。FAA當天在航班狀態網頁發布警示：「基於特殊情況及安全考量，通知所有航空器營運業者，依FAA指揮中心命令，所有機場均暫停航班起飛。」

根據航班追蹤網站FlightAware，截至美東時間13日下午5時，全美已有超過440架次航班取消、9000架次延誤。有旅客在社群媒體表示，部分正在滑行的飛機被要求返回登機門，乘客下機，機組人員並告知延誤可能持續數小時。另有旅客表示，由於登機門擠滿旅客，他們只能困在機上。

這是FAA近年來第2次下令全美航班暫停起飛。2023年，FAA向飛行員提供重要資訊的飛航公告系統發生故障，當局因此下令全美航班暫停起飛2小時，也是造成超過1000架次航班取消的原因之一。在此之前，FAA僅曾於2001年9月11日採取這項措施。

聯合航空表示，正因應停飛命令，待問題解決後將協助旅客抵達目的地。美國航空則表示，視停飛命令持續多久，預計當天剩餘時間的航班都將受到影響，並在聲明中指出：「FAA解除停飛命令後，美國航空將動員所有人力，盡快讓旅客繼續行程。」

航班 美國 空中交通 飛機

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

今年第2度中斷…微軟365服務全球當機 亞太企業及政府機關受影響

紐約3層樓建築倒塌釀8死含2童 市府擴查百處工地

涉間諜陸籍男子離境 捷克檢方批警方未通知影響追訴

到松山機場搭早班機卻大門深鎖 她傻眼：一堆人在外面等

相關新聞

美國全境航班突停飛、逾9000架次延誤！官員曝原因：不是另一起911

美國聯邦航空總署（FAA）因空中交通管制通訊中斷，13日下午以特殊情況及安全考量為由，下令全美航班暫停起飛。FAA表示，已在空中的飛機仍可繼續飛往目的地，飛往美國的國際航班則視個別情況處理。

又髮夾彎？川普要范斯改查藍州貪腐 不再負責對伊朗談判

美國總統川普十二日在自創社媒真實社群寫道，美國不需與伊朗達成協議，他更希望一直主導美國對伊朗談判的副總統范斯，著手調查由民主黨主政的美國城市及州。華爾街日報同日報導指出，川普此舉是一次突然轉向，也打亂他目前對伊朗的戰略。自二月底開戰以來，他的戰略已數度轉向。

油輪撞擊紐奧良港河輪約130名乘客受困 已展開救援行動

美國紐奧良港附近一艘油輪今天與一艘停泊的河上郵輪發生碰撞，當時郵輪上約有130名乘客，事故造成郵輪船身傾斜，部分沉入水中...

新加坡公司涉黃仁勳醜聞 美財長怪罪商務部未列管

美國財政部長貝森特今天指責商務部未將新加坡企業Megaspeed列入黑名單，這家企業位居輝達（Nvidia）執行長黃仁勳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。