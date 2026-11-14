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油輪撞擊紐奧良港河輪約130名乘客受困 已展開救援行動
美國紐奧良港附近一艘油輪今天與一艘停泊的河上郵輪發生碰撞，當時郵輪上約有130名乘客，事故造成郵輪船身傾斜，部分沉入水中。根據當地媒體報導，救援行動已經展開。
哥倫比亞廣播公司（CBS）旗下地方電視台WAFB引述港口主管機關消息報導，救援行動正在進行中。
WAFB播出的畫面顯示，這艘由美國郵輪公司（American Cruise Lines）營運、名為「美國傳承號」（American Heritage）的郵輪船身嚴重傾斜，部分船體已沉沒水中。
從WAFB播出的影像可以看到，船身逐漸傾斜時，仍有乘客待在甲板上。
目前尚不清楚這艘名為「大西洋瀝青號」（AtlanticAsphalt）的油輪，為何會與河上郵輪發生碰撞。
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