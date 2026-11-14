又髮夾彎？川普要范斯改查藍州貪腐 不再負責對伊朗談判

美國總統川普十二日在自創社媒真實社群寫道，美國不需與伊朗達成協議，他更希望一直主導美國對伊朗談判的副總統范斯，著手調查由民主黨主政的美國城市及州。華爾街日報同日報導指出，川普此舉是一次突然轉向，也打亂他目前對伊朗的戰略。自二月底開戰以來，他的戰略已數度轉向。

紐約郵報和英國每日郵報均報導，這等於撤除自開戰以來，范斯負責的對伊朗和談任務。此後改由美國中東特使兼和平任務特使威科夫及川普女婿兼美國和平任務特使庫許納負責。

川普還寫道，他已要求范斯將全部、完整的注意力，放在全美各地由民主黨執政的城市與州正發生的大規模貪腐及犯罪問題上；明尼蘇達、加州和伊利諾等「藍州」（藍色是民主黨代表色），「全都治理得很差，是貪腐災難」；（這些州）每月都有數十億美元被偷走。只要糾正這些大規模的犯罪活動，「我們的預算很快就能平衡。貪腐已流在民主黨高層的血液裡」。

川普在該發文指稱，「我們不需要和伊朗達成協議。那種日子早就過去了。我們拿到他們的錢，數千億白花花的美元。我們也拿下他們的（荷莫茲）海峽」。

川普十二日在播客節目「與史蒂芬．A.有話直說」宣稱，「我原本可以立即結束這場戰爭，但在我打算保護的（沙烏地阿拉伯等中東）國家請求下，我們選擇採取一種歷時更久、更文明的方式」。

華盛頓郵報十二日報導，波斯灣盟友原本已為美國重啟對伊朗的軍事行動做好準備。但川普九日在白宮和卡達總理兼外長穆罕默德會面後聲稱，對伊朗的軍事行動基本上已結束，十二日卻又發表上述言論，恐進一步加深波灣盟友對川普政府下一步的困惑。

另外，伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）十三日聲明，同日摧毀美軍部署在美國波灣盟友巴林的預警雷達，作為對敵軍的嚴厲警告。這是相隔兩個月，伊朗再次攻擊駐中東美軍的軍事設施。