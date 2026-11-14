聽新聞
0:00 / 0:00

新加坡公司涉黃仁勳醜聞 美財長怪罪商務部未列管

中央社／ 舊金山13日綜合外電報導
美國財長貝森特。歐新社
美國財長貝森特。歐新社

美國財政部長貝森特今天指責商務部未將新加坡企業Megaspeed列入黑名單，這家企業位居輝達（Nvidia）執行長黃仁勳涉及的醜聞風暴中心。

法新社報導，貝森特（Scott Bessent）接受美國財經媒體CNBC訪問時表示，財政部、戰爭部、美國貿易代表署及國務院數月來一直支持將Megaspeed列入華府的貿易黑名單。

貝森特指出：「但決定權在商務部手上。你們得向他們詢問內部作業程序。」

黃仁勳 貝森特 婚外情

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

黃仁勳間諜案波及 白宮高層討論盧特尼克去留

晶片諜戰！黃仁勳案 美中情報競爭縮影

川普第三度管制Nvidia晶片輸中 盧特尼克被爆多次阻撓遭質問

揶揄黃仁勳連解放軍都敢賣晶片！美媒：川普政府官員早有疑慮卻遭無視

相關新聞

又髮夾彎？川普要范斯改查藍州貪腐 不再負責對伊朗談判

美國總統川普十二日在自創社媒真實社群寫道，美國不需與伊朗達成協議，他更希望一直主導美國對伊朗談判的副總統范斯，著手調查由民主黨主政的美國城市及州。華爾街日報同日報導指出，川普此舉是一次突然轉向，也打亂他目前對伊朗的戰略。自二月底開戰以來，他的戰略已數度轉向。

新加坡公司涉黃仁勳醜聞 美財長怪罪商務部未列管

美國財政部長貝森特今天指責商務部未將新加坡企業Megaspeed列入黑名單，這家企業位居輝達（Nvidia）執行長黃仁勳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。