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新加坡公司涉黃仁勳醜聞 美財長怪罪商務部未列管
美國財政部長貝森特今天指責商務部未將新加坡企業Megaspeed列入黑名單，這家企業位居輝達（Nvidia）執行長黃仁勳涉及的醜聞風暴中心。
法新社報導，貝森特（Scott Bessent）接受美國財經媒體CNBC訪問時表示，財政部、戰爭部、美國貿易代表署及國務院數月來一直支持將Megaspeed列入華府的貿易黑名單。
貝森特指出：「但決定權在商務部手上。你們得向他們詢問內部作業程序。」
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