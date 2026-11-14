新加坡公司涉黃仁勳醜聞 美財長怪罪商務部未列管

美國總統川普十二日在自創社媒真實社群寫道，美國不需與伊朗達成協議，他更希望一直主導美國對伊朗談判的副總統范斯，著手調查由民主黨主政的美國城市及州。華爾街日報同日報導指出，川普此舉是一次突然轉向，也打亂他目前對伊朗的戰略。自二月底開戰以來，他的戰略已數度轉向。

2026-11-14 00:00