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影／直播全拍下…無名戰士塚前嘻笑遭衛兵訓斥 赫塞斯隔天頒勳章讚揚

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國防部長赫塞斯11日退伍軍人節當天，帶著妻子與幕僚前往阿靈頓國家公墓，一行人在無名戰士塚前拍照時傳出笑聲，遭儀隊衛兵喝斥。赫塞斯12日向這名士兵頒發勳章，表揚他當天執行職務的表現。圖／截自X@SecWar
美國國防部長赫塞斯11日退伍軍人節當天，帶著妻子與幕僚前往阿靈頓國家公墓，一行人在無名戰士塚前拍照時傳出笑聲，遭儀隊衛兵喝斥。赫塞斯12日向這名士兵頒發勳章，表揚他當天執行職務的表現。圖／截自X@SecWar

美國國防部赫塞斯11日退伍軍人節當天，帶著妻子與幕僚前往阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery），一行人在無名戰士塚前拍照時傳出笑聲，遭儀隊衛兵喝斥，要求保持肅靜。赫塞斯12日向這名士兵頒發勳章，表揚他當天執行職務的表現。

CBS新聞報導，這名守陵衛兵是美國陸軍第3步兵團專業兵伊格萊西亞斯（Thomas Iglesias）。當天美國總統川普、副總統范斯、赫塞斯及其他政府官員前往無名戰士塚獻花。

直播畫面顯示，儀式結束後，赫塞斯與妻子珍妮佛、幕僚長布里亞、副幕僚長韋弗及高級顧問拉達博等人在無名戰士塚前合影，期間傳出笑聲及交談聲。負責守墓的伊格萊西亞斯隨即高聲喝斥：「所有訪客無論何時，都必須保持肅靜與尊重。」

赫塞斯等人聞聲回頭，向哨兵簡單示意後便離開現場。這名士兵喝斥防長的畫面也經直播曝光。五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）事後表示：「部長與整個國防部始終尊重，也將永遠尊重我國軍人為維護美國安全做出的犧牲。在紀念這個莊嚴日子的過程中，一名士兵以正確且尊重的方式提醒所有人保持應有的莊重。」

一名五角大廈官員表示，赫塞斯邀請又稱「老衛隊」（Old Guard）的美國陸軍第3步兵團前往五角大廈，並向伊格萊西亞斯頒發聯合勤務嘉獎勳章（Joint Service Commendation Medal），表揚他11日在無名戰士塚執行職務的表現。赫塞斯12日在X發布一系列照片，其中一張顯示他親自將勳章別在伊格萊西亞斯胸前。他還寫道：「我們熱愛士兵，也重視紀律。做得好，專業兵。愛國者們，繼續努力。」

無名戰士塚自1937年起，由陸軍哨兵全天候守衛，安葬第一次世界大戰、第二次世界大戰及韓戰期間身分不明的美軍遺骸。無論訪客身分或官階高低，只要喧嘩或嬉笑，哨兵都有權責當場制止。

CBS新聞指出，守陵士兵提醒訪客遵守禮儀並不罕見。一名守陵部隊成員2022年接受陸軍訪問時表示，哨兵每天都會針對現場人群的行為做出2至3次反應。

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