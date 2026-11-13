美參院民主黨領袖換人呼聲起 范霍倫率先公開挑戰舒默
美國聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）今天表示，他將挑戰舒默（Chuck Schumer）爭取出任參議院民主黨領袖。他承諾，在民主黨期中選舉大勝後，將為國會參議院帶來新的領導團隊。
法新社報導，這位進步派參議員宣布參選，為民主黨內部掀起一場權力角逐。就在數天前，民主黨在美國期中選舉大勝總統川普所屬的共和黨，重新奪回國會參、眾兩院控制權。
67歲的范霍倫在社群平台X發文表示：「在這次選舉中，美國人民要求我們打破一個對勞工不公平、並受到政治貪腐助長的扭曲經濟體制。要實現這些目標，我們需要新的領導階層。這就是我參選參議院多數黨領袖的原因。」
75歲的舒默長期擔任參議院民主黨領袖。民主黨在11月3日的選舉中重新取得這個擁有100議席的參議院控制權後，黨內部分人士呼籲他讓位，交由新的領導人接手。
范霍倫是率先公開宣布挑戰舒默的參議員，他獲得民主黨內部分立場較鮮明的進步派人士的支持。
與民主黨共同組成黨團的左翼無黨籍參議員桑德斯（Bernie Sanders）本週表示，他不會支持舒默繼續擔任民主黨領袖。
剛當選的密西根州聯邦參議員塞德（Abdul El-Sayed）也在X平台發文，表態支持范霍倫。
舒默則說，歡迎外界討論民主黨未來的發展方向，但強調「我擁有足夠票數，可以繼續擔任民主黨領袖」。
他在X平台發文表示：「我期待領導新的民主黨多數黨團，為美國人民爭取更多成果。」
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