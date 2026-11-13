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憂移民車隊北上 川普威脅對墨西哥關稅加倍

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國總統川普今天威脅要將對墨西哥的關稅提高一倍，除非墨國能阻止移民車隊抵達兩國共同邊界；墨西哥政府近期一直在阻止這類移民隊伍前進。

法新社報導，自今年9月以來，墨西哥政府已多次出手攔阻從中美洲北上的多批移民團體，但近幾天至少又有兩支移民車隊試圖展開北上行程。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「又來了！隨著外界認為共和黨在期中選舉失利…對我們國家的『入侵』正再次發生。」

川普說：「我們絕不會放行！墨西哥必須現在就阻止他們，如果不這麼做，對墨西哥的關稅將立即加倍。」

兩支移民車隊的成員告訴法新社，他們希望川普所屬的共和黨在期中選舉挫敗後，美國的邊境限制能有所放寬。這兩支車隊一支約有1000人，另一支約100人。

墨西哥安全人員10日出手攔截這支約100人的隊伍，當時他們剛渡過分隔墨西哥與瓜地馬拉的河流，據報有數十人遭拘留。

然而在兩天前，另一支約1000人的車隊則在未遇阻攔的情況下進入墨西哥。截至今天為止，他們正穿過與瓜地馬拉接壤的墨西哥南部奇亞帕斯州（Chiapas）。

預計15日還會有另一支移民車隊從宏都拉斯出發。

墨西哥是華府最大的貿易夥伴，這兩個鄰國目前正就彼此的自由貿易協定條款重新進行談判。

川普 移民 墨西哥

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