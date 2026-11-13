紐約3層樓建築倒塌釀8死含2童 市府擴查百處工地

美國紐約市布魯克林區昨天發生3層樓公寓倒塌事故，造成至少8人喪生，包括2名孩童，救援團隊今天冒著豪雨搜救，在瓦礫堆中未再發現罹難者。這起事故促使市長曼達尼下令調查上百處相關建築工地。

綜合路透社和法新社報導，這棟位於布魯克林區（Brooklyn）的建築物昨天下午4時左右（台灣時間12日上午5時）倒塌，摧毀相鄰住宅大樓的一面牆，使得樓梯間、衣櫥及一間臥室暴露在外。

這棟建築物倒入相鄰的開挖工地，當時工人正為開發工程準備地基。根據官方紀錄，這棟公寓建於1930年，內有4個住宅單位。曼達尼（Zohran Mamdani）表示，住戶包括數個移民家庭 。

為安全起見，市府下令同一側街道另外3處地址住戶撤離，以待安全檢查結束。

●至少8死18傷 罹難者最年輕9歲

市府官員在事故現場告訴媒體，救援人員在瓦礫堆中發現6具遺體，另有2人傷重不治。罹難者中有2名兒童，6名成年死者包括2名工人。

根據「紐約時報」報導，最年輕的罹難者年僅9歲，死者國籍包括厄瓜多、瓜地馬拉及幾內亞。

官員表示，這起倒塌事故及後續事件共造成18人受傷，包括4名參與救援行動的消防員。

現場工地今天可見兩輛挖土機在大雨中清理瓦礫。曼達尼表示，約250名人員不分晝夜持續搜救。

紐約市消防局局長邦西尼歐（Lillian Bonsignore）中午過後不久告訴媒體：「我們會留在這裡，直到百分之百確定沒有其他人受困。」

消防局在數小時後表示，經確認瓦礫堆中已無其他罹難者，搜救任務結束。

●家屬急尋親人獲噩耗 目擊者憶建築倒塌瞬間

罹難者包括22歲厄瓜多男子西圭恩西亞（GabrielSiguencia）。他的繼妹受訪時含淚表示，建築物倒塌時，他正在工地加班。

她告訴法新社和其他媒體：「我們一家一家醫院找人，拿著照片詢問，但沒有人知道他的下落，直到後來他們才告訴我們他過世了。」

她說：「他來到這裡只是為了工作，好養活在厄瓜多的家人。他真的是個非常善良的人。」她並表示，他有妻子和一個兒子。

60歲商店員工威廉斯（James Williams）告訴法新社，他整個上午不斷聽到巨大撞擊聲，之後目睹建築物倒塌。

他表示：「我聞到煙塵味，看到磚塊掉落。但大概兩分鐘後，竟然看到整棟建築物崩塌，真的令人難以承受。」

他說：「當時有人試著逃出來…我看到有人在樓梯旁邊，老實說，我甚至不太願意去想那個畫面。」

另一名目擊者、14歲的瑞德（Kenneilia Reid）告訴法新社：「我走過那裡時，突然看到塵土飛揚，心想到底發生什麼事？一轉身，就看到整棟樓倒下。」

●市府擴大調查工地 追究相關業者責任

根據法新社檢視的紐約市建築局文件，這處工地因拆除作業可能存在危險，4月曾遭勒令停工。

然而，工程仍持續進行，涉事公司因此遭罰款1萬美元。目前尚未證實這些違規情事與建築物倒塌有關。官員表示倒塌原因仍待釐清。

歷史衛星影像顯示，這處工地今年稍早開始進行開挖作業。官方紀錄顯示，一家營造公司9月提交的正式通知曾告知主管機關，土方工程包括「岩石爆破」。

曼達尼表示，市府將調查與倒塌建築物相鄰工地有關的5家公司，以及與這些業者相關的另外100處工地。

曼達尼在記者會上表示，市府建築稽查人員分赴全市其他相關工地檢查，「確保若有任何讓紐約市民感到擔憂的情況，我們都能到場處理」。

曼達尼說：「在這座城市營運的任何個人或單位，只要對這起事件負有責任，我們都會追究到底。」