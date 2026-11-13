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黃仁勳下台後再爆第三起婚外情！對象為另一名輝達女員工

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黃仁勳捲間諜風波 傳白宮討論撤換商務部長盧特尼克

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
商務部長盧特尼克（右）和輝達執行長黃仁勳（左）。（美聯社）
商務部長盧特尼克（右）和輝達執行長黃仁勳（左）。（美聯社）

兩名知情人士今天表示，甫辭去輝達（Nvidia）執行長職務的黃仁勳捲入間諜醜聞後，白宮高層官員正在討論是否應撤換商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。

路透社報導，現在有愈來愈多國會議員批評盧特尼克，質疑政府拒絕將數十家中國企業列入美國一份重要貿易黑名單，以及政府是否妥善監督輝達對中國的出口。

黃仁勳與黃樂（Alice Huang）的婚外情曝光後，宣布辭去人工智慧（AI）晶片龍頭輝達的執行長職務，而美國當局懷疑黃樂為北京從事間諜活動。

但早在黃仁勳今天宣布辭職前，盧特尼克的作為就已遭受批評。隨著黃仁勳事件的影響持續擴大，指責盧特尼克未盡力限制AI晶片輸往中國的聲浪也隨之升高。

白宮未立即回應有關盧特尼克去留的置評請求。

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