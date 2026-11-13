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華府健身房槍擊案釀1死4傷 警方追查犯案動機

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國首都華盛頓特區（Washington, D.C.）市中心一處高級住宅區的健身中心和其周邊今天驚傳槍響，造成1人死亡、4人受傷。

綜合法新社和路透社報導，華盛頓特區都會區警察局代理局長卡洛爾（Jeffery Carroll）告訴記者，槍手犯案後躲進一棟公寓大樓內與警方對峙，警方談判人員成功與他取得聯繫。

大約1小時後，警方聽見一聲槍響，隨即強行進入公寓，發現犯嫌身上有傷，為其自行開槍所致。

事發地點位於華府洛根圓環（Logan Circle）地區，距離白宮以北約1.6公里。卡洛爾表示，這名身分不明的男子疑似與公寓大樓的管理委員會發生糾紛。

卡洛爾說，死者是在健身中心內遭槍擊身亡，4名傷者中有1人傷勢嚴重，其餘3人看似沒有生命危險。

目前尚不清楚槍手傷勢如何，但美國國家廣播公司（NBC）和福斯新聞（Fox News）引述匿名執法部門消息人士報導，槍手已經死亡。

卡洛爾說，警方認為槍手就住在這棟公寓，也是這家健身房的會員。警方尚未公布槍手及死者身分，調查人員正設法釐清犯案動機。

這起槍擊事件發生於今天上午8時左右，警方出動大批警力到場因應，數十輛隸屬多個執法單位的警車趕赴現場，警用直升機也在上空盤旋。

警方疏散部分居民，其他人則被要求留在室內避難。

「華盛頓太陽報」（The Washington Sun）報導，健身房會員卡尼（Michael Carney）說，槍擊案發生時，他正在裡面使用跑步機。

卡尼說，他聽見「砰」的一聲，接著看到有人中彈、倒臥在健身房地板上。

當時人也在健身房內的史培爾曼（James Spellman）說，事發時，健身房裡大約有50人。

他說：「短短幾秒鐘，就看見一名男子倒地，地上有一大灘血。」

人在附近公寓內的杜比克（Ryan Dubicki）則說，他聽見「大約5聲巨響，彼此間隔很久，所以我以為是在施工。但過沒多久，這裡到處都是警察」。

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