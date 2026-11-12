快訊

晶片管制將更嚴格…黃仁勳辭職恐衝擊陸AI發展 美中貿易競賽雙雙減速

黃仁勳辭去輝達CEO會怎樣？分析師：AI投資榮景岌岌可危

聽新聞
0:00 / 0:00

美眾院議長稱黃仁勳辭職是正確決定 仍將遭眾院傳喚

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國眾議院議長強生。歐新社
美國眾議院議長強生。歐新社

共和黨籍美國聯邦眾議院議長強生12日說，黃仁勳請辭是重大且令人震驚的發展，但他做了正確的事。

強生表示：「這確實是一起重大且令人震驚的事件。輝達是一家非常重要的企業，不僅攸關美國經濟，也涉及國家安全，因此受到各界高度關注。」

強生說，他是在幾分鐘前步行前往眾議院議事廳途中，才接獲黃仁勳辭職消息。

強生指出，部分眾議員希望傳喚黃仁勳出席國會作證，「如果這是眾議院的決定，那麼事情就會照此進行」。

路透報導，美國眾院外交委員會主席馬斯特、美國與中共戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾及情報委員會主席克勞福德要求黃仁勳，18日就他與婚外情對象、疑似大陸間諜黃樂的關係及相關指控，前往國會進行閉門簡報。穆勒納爾表示，若黃仁勳不同意或未提出其他日期，「很可能會有傳票要求他出席」。

強生說，目前仍有許多事實有待釐清，「在我看來，仍有很多事實尚待確認，因此我暫時不對此事做個人評斷。但就黃仁勳個人而言，從公司及國家利益的角度來看，他選擇辭職似乎是做了正確的決定。」

黃仁勳 辭職 眾院

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

相關新聞

美眾院議長稱黃仁勳辭職是正確決定 仍將遭眾院傳喚

共和黨籍美國聯邦眾議院議長強生12日說，黃仁勳請辭是重大且令人震驚的發展，但他做了正確的事。

紐約市3層樓建築倒塌增至8死17傷 當局持續搜救

美國紐約市布魯克林區一處工地旁邊一棟3層樓建築物昨天下午倒塌，消防人員仍於瓦礫堆中搜尋可能受困民眾，紐約市長曼達尼今天則...

曾是全球最風光豪華郵輪！傳奇巨船棄置數十年 將沉入海成為最大人工魚礁

美國傳奇郵輪「合眾國號」（SS United States）曾創下橫渡大西洋最快客輪紀錄，不過在退役後已荒廢數十年。日前佛州政府決定，將讓合眾國號沉入海底，成為全球最大的人工魚礁，也用另一種方式延續傳奇郵輪的生命。

嚼口香糖能對抗致癌病毒？美國研發特殊配方 HPV病毒減少93%

嚼口香糖竟可能有助預防癌症？美國科學家研發出一款特殊口香糖，能釋放具有抗病毒及抗菌作用的蛋白質。實驗發現，口香糖萃取物最多可減少93%與部分頭頸癌有關的人類乳突病毒（HPV），改良版本甚至能讓兩種有害細菌幾乎完全消失，且不影響研究中檢測的益菌，為未來癌症預防與輔助治療帶來新希望。

美國期中選舉後兩大觀盤重點 多路並進掌握選後行情

美國民主黨在期中選舉大勝，投資人擔心會影響AI資料中心建置。富蘭克林投顧指出，美國期中選舉後，可注意國際地緣政治情勢及AI投資這兩大觀盤重點，並透過多元分散策略掌握選後行情。

紐約周末濕冷急凍！氣溫驟降6至8度 高地恐降雪

紐約地區本周的溫和天氣即將告一段落，周末將明顯轉冷。隨著低壓系統帶來風雨、北方冷空氣南下，13日(周五)至15日(周日)氣溫預計降至華氏40多度。市民將體驗一場從華氏60度左右的秋日天氣突然轉入風雨交加的濕冷天的驟變，外出須添衣備傘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。