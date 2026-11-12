川普鐵票倉變天 民主黨奪密西西比州參議員席次

據美聯社11日統計及預測，43歲地方檢察官科洛姆（Scott Colom），在密西西比州聯邦參議員選舉中上演歷史性逆轉勝，打敗尋求連任的共和黨籍聯邦參議員海德史密斯（Cindy Hyde-Smith）。海德史密斯發言人證實，海德史密斯已致電科洛姆承認敗選。

這次美國期中選舉的藍色浪潮下，科洛姆成為密西西比州自1982年來，首位當選聯邦參議員的民主黨員。這顯示選民對總統川普及共和黨的不滿，已蔓延至原本難以撼動的共和黨票倉。

在已開出九成九選票下，科洛姆得票率為49.2%；海德史密斯為48.7%。

密西西比州近幾十年一直是共和黨鐵票區，自1980年代以來，每屆總統大選的選舉人票都由共和黨籍候選人拿下。川普前年大選更在該州大贏23個百分點。2023年時任總統拜登試圖提名科洛姆出任終身職的聯邦法官，但被海德史密斯擋下。科洛姆指稱，若他成為聯邦法官，就不太可能辭官參選。

海德史密斯2月受訪時被問到牛肉價格高漲時答道，不只牛肉，還有很多種蛋白質的來源可供選擇。科洛姆陣營藉機在競選廣告嘲諷道，「選另一種蛋白質，那我寧願改選另一位聯邦參議員」。