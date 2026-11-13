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美國「藍色浪潮」續發威！深紅州密西西比 民主黨奪參議員
據美聯社十一日統計及預測，四十三歲密西西比州地方檢察官科洛姆逆轉勝尋求連任的共和黨籍聯邦參議員海德史密斯。海德史密斯發言人證實，海德史密斯已致電科洛姆承認敗選。
在這次美期中選舉「藍色浪潮」下，科洛姆成密西西比州自一九八二年來首位當選聯邦參議員的民主黨員。也是當地自美國南北戰爭後重建時期、一四○多年以來首位非裔聯邦參議員。顯示選民對總統川普及共和黨的不滿蔓延至原本難撼動的共和黨票倉。
在已開出九成九選票下，科洛姆得票率為百分之四十九點二；海德史密斯為百分之四十八點七。
密西西比州近幾十年一直是共和黨鐵票區，自一九八○年代以來，每屆總統大選的選舉人票都由共和黨籍候選人拿下。川普前年大選更在該州大贏廿三個百分點。
二○二三年時任總統拜登試圖提名科洛姆出任終身職的聯邦法官，但被海德史密斯擋下。科洛姆之後指稱，若他成為聯邦法官，就不太可能辭官參選。
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