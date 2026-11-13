無名戰士塚前嘻笑…美防長赫塞斯遭衛兵訓斥 直播全錄下

十日剛逃過美國聯邦眾議院彈劾的國防部長赫塞斯，於十一日美國退伍軍人節被一名哨兵訓斥，因他在阿靈頓國家公墓「無名戰士塚」喧嘩。

美國正副總統川普及范斯於退伍軍人節率同高官赴無名戰士塚獻花。儀式結束後，赫塞斯和妻子珍妮佛、幕僚長布里亞、副幕僚長韋弗及高級顧問拉達博等人在無名戰士塚前合影。

赫塞斯等人在無名戰士塚旁階梯合影時發出笑聲及交談聲，負責守陵的美國陸軍第三步兵團「老衛隊」哨兵隨即向他們大聲喝止道，所有訪客任何時候都必須保持肅靜與尊重。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）等外媒當時直播獻花活動，因此小兵喝斥防長畫面全都錄下。赫塞斯等人被訓斥後只回頭看一眼，在向哨兵簡單示意後就離開現場，未再多做停留。

對此，五角大廈發言人聲明，防長及五角大廈上下一向尊重軍人為了保衛美國安全的犧牲，在紀念此一莊嚴的日子之際，一位軍人以正確且尊重的方式，提醒大家保持莊重得體。

民主黨籍聯邦眾議員摩爾認為，赫塞斯的行為顯示他完全不適任防長。

無名戰士塚自一九三七年起，由陸軍哨兵全天候不間斷守陵，安葬一戰、二戰和韓戰期間身分不明的美軍官兵遺骸。無論訪客身分或官階高低，只要喧嘩或嬉笑，哨兵就有權且有責任當場制止。