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川普要求墨西哥阻移民隊伍抵邊界 否則對墨關稅將加倍
美國總統川普今天揚言，除非墨西哥阻止移民隊伍抵達邊界，否則對墨西哥課徵的關稅將加倍。
法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「他們將不會被接受！墨西哥必須立刻阻止他們，如果不這麼做，對墨西哥的關稅將立即加倍。」
事實上，自9月以來，墨西哥政府已介入阻止數批從中美洲北上的移民隊伍，但最近幾天又有至少2批移民隊伍試圖北上。
川普並未提出要求墨西哥政府採取行動的具體期限。
今年稍早，美國最高法院作出裁決，限制了川普動用關稅的空間，因此目前還不清楚川普是否擁有將墨西哥進口商品關稅提高一倍的法律權限。
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