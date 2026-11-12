美人權學術組織連署 促國會要求中國釋放學者敏辛

多個美國人權與學術自由組織近日發出聯合聲明，呼籲美國國會在本屆立法會期結束前，通過由兩黨議員9月共同提出的相關決議案，要求中國立即釋放緬甸裔美籍學者敏辛（Min Zin）。

美國之音今天報導，聯合聲明由非營利組織佛里基金會（Foley Foundation）發起，參與簽署的包括自由之家（Freedom House）等7家組織。

聯合聲明表示，這封致參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）和眾議院議長強生（Mike Johnson）的信函已於4日送達國會領袖手中。

聲明敦促參眾兩院迅速採取行動，通過今年9月由多名參議員提出的參議院第865號決議案以及由多名眾議員提出的眾議院第1549號決議案。

報導說，這些跨黨決議案譴責北京一再任意或非法拘押美國公民的行為，敦促美國政府將所有在中國遭到非法拘押的美國公民平安返回當作優先事項。

敏辛是研究緬甸政治及中緬關係的學者，今年6月應邀赴中國雲南參加學術會議後遭拘押，北京指控他涉嫌從事危害中國國家安全的間諜活動。美國國務院已認定敏辛遭到非法拘押。

美國之音稍早前引述美國國務院發言人表示，美國政府致力促成陳友麟、敏辛以及所有在海外遭非法拘押的美國人士獲得釋放；美國已直接向中國提出敏辛和陳友麟的案件，呼籲立即放人。

陳友麟是華裔美籍地震學者，2024年在北京機場準備返美時被捕，目前面臨間諜罪指控。美國國務院今年3月認定他在中國遭到非法拘押。