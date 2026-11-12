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傳奇郵輪美國號沉佛州海底 化身全球最大人工魚礁

中央社／ 邁阿密11日綜合外電報導

一艘曾載運王室成員、電影明星，甚至「蒙娜麗莎」畫作前往美國的20世紀豪華郵輪「美國號」（SS United States），今天正式沉入佛羅里達州外海，將成為全球最大的人工魚礁。

法新社報導，專家對這艘長約302公尺的郵輪進行注水作業，使其緩緩沉入墨西哥灣沙質海床。美國號在1950及1960年代曾有800多次橫越大西洋的航行紀錄。美國號沉沒地點位於佛州德斯坦－華爾頓堡海灘（Destin-Fort Walton Beach）西南方約40公里處。

佛州奧卡魯沙郡（Okaloosa County）看好這座大型人工魚礁將帶動當地觀光，吸引潛水及釣魚愛好者，於2024年以100萬美元向保育團體買下這艘早已退役的郵輪。

美國號船身比鐵達尼號（Titanic）還長，並曾創下橫越大西洋的速度紀錄。它將成為奧卡魯沙郡海底沉船園區的核心，該園區還有第二次世界大戰軍艦、拖船，甚至賭船等沉船。

主導改造工程的阿拉巴馬州海事公司柯林海事（Coleen Marine）船長穆藍（Tim Mullane）形容，能讓這艘精美郵輪安息於此，並讓它展開「第二段生命」，用於推廣海洋生態、潛水及釣魚活動，「是一項莫大的榮譽」。

這項工程歷時約一年，包括清洗船隻、清除燃油、漆料及電線等有毒物質、拖帶、環境整治、安全準備及最終沉沒，總花費約1350萬美元。

美國號於1952年進行處女航，在全盛時期，這艘豪華郵輪載運過無數名人，包括美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）、英國前國王愛德華八世（Edward VIII）、葛麗絲凱莉（Grace Kelly）、伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）及達利（SalvadorDalí）。美國前總統柯林頓（Bill Clinton）也曾在前往牛津大學求學途中搭乘這艘郵輪。

它最著名的乘客或許是達文西（Leonardo da Vinci）的名畫「蒙娜麗莎」（Mona Lisa）。這幅16世紀畫作曾於1963年搭乘「美國號」赴美展出。

美國號沉沒後，船體將位於約55公尺深處，但頂層甲板距離水面不到17公尺，初級潛水員也能前往探訪。

在此之前，全球最大的人工魚礁是一艘航空母艦，20年前沉沒於同樣位在佛州的彭薩科拉（Pensacola）外海。

郵輪 美國 蒙娜麗莎

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