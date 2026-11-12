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美國期中選舉後兩大觀盤重點 多路並進掌握選後行情

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
美國民主黨在期中選舉大勝，投資人擔心會影響AI資料中心建置。歐新社
美國民主黨在期中選舉大勝，投資人擔心會影響AI資料中心建置。歐新社

美國民主黨在期中選舉大勝，投資人擔心會影響AI資料中心建置。富蘭克林投顧指出，美國期中選舉後，可注意國際地緣政治情勢及AI投資這兩大觀盤重點，並透過多元分散策略掌握選後行情。

首先是國際地緣政治情勢。富蘭克林投顧指出，美伊情勢格外關鍵。若油價回落，將有助緩解通貨膨脹及聯準會（Fed）在2027年大幅升息的必要性。

其次是AI投資。民主黨勝選可能收緊AI監管，但AI發展攸關美國國家競爭力為兩黨共識。民主黨的政策立場並非終止AI發展，而是要求業者分擔更多電網升級成本，避免影響居民的水電費用。

富蘭克林投顧預期，AI資料中心興建僅是遞延並非取消。隨著政策明朗，股價有望利空鈍化，近期輝達將公布財報、Anthropic將掛牌上市，也將牽動投資信心。

富蘭克林投顧指出，回顧過去美國期中選舉的選後行情，選後六個月及一年美股上漲的機率均為100%，平均漲幅各有13.4%及15.1%。短線震盪提供空手者伺機建立部位的機會，建議多元布局廣納投資契機。投資組合核心首選美國、全球或新興市場平衡型基金，廣納股市增值、輪動與債息收益題材。

在股票方面，富蘭克林投顧看好AI生態系的科技產業、公用事業、全球氣候變遷主題、以及多元產業布局的美股和日本股票型基金，並建議在投資組合中納入約一成的黃金及貴金屬產業型基金，分散投資組合風險並提高報酬機會。在債券方面，看好美國非投資級債、新興市場當地貨幣債券型基金，以爭取債息收益機會並降低利率風險。

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