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憂中國車商威脅 美汽車工會籲保留眾院中國特委會

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

路透社今天看到的信函顯示，美國聯合汽車工會（UAW）以對中國汽車製造商的疑慮為由，敦促美國國會高層在民主黨掌權後，繼續保留聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會。

路透社報導，聯合汽車工會在致眾院議長強生（Mike Johnson）及民主黨領袖傑福瑞斯（HakeemJeffries）的信中寫道：「從電動車全球產能過剩、中資持有西方車商股權，到生產線持續外移至中國，我們迫切需要國會聚焦於這些問題，以及它們迅速浮現的下游效應。」

信中指出：「汽車工人無法承受國會對這個議題出現任何關注上的空窗期。」

傑福瑞斯本週表示，他將與民主黨高層會面，討論眾院美中戰略競爭特別委員會（House SelectCommittee on China）的未來。

在共和黨籍聯邦眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）領導下，這個委員會已調查多項與中國相關的議題，包括福特汽車（Ford）與中國電池大廠寧德時代（CATL）的合作案，以及中國電池公司國軒高科（Gotion）旗下子公司原定在密西根州斥資24億美元興建電池材料廠、但最終放棄的計畫。

穆勒納爾本週表示，委員會的工作明年應該繼續進行。

他說：「鑑於人工智慧（AI）領域的高風險科技競爭，以及（中國）對美國盟友與夥伴日益加劇的脅迫，我們作為一個國家所面臨的挑戰只會變得更加迫切。」

美國國會尚未通過將中國汽車禁令永久化的立法。這項法案的共和黨籍共同提案人、聯邦參議員莫雷諾（Bernie Moreno）昨天告訴路透社，相關協議已「非常、非常接近」達成，並希望參院最快下週就能進行表決。

聯合汽車工會的信函寫道：「國會必須確保中國及它的做法不會在美國市場取得立足點。」

代表通用汽車（General Motors）、豐田汽車（Toyota）、福斯汽車（Volkswagen）及其他主要車商的遊說團體，也正敦促國會今年內完成中國汽車禁令的立法工作。

美國前總統拜登（Joe Biden）於2025年初實施的一項法規，已實質禁止中國車商在美國銷售或製造乘用車，理由是這些車輛可能將敏感駕駛數據傳回中國。華府同時也對中國電動車維持超過100%的關稅。

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