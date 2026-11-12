聽新聞
0:00 / 0:00
紐約3層樓建築倒塌死傷攀升…增至2死17傷 目擊者還原驚悚瞬間
紐約市當局表示，紐約一處工地附近一棟3層樓建築物今天倒塌，造成2人喪生、至少17人受傷，傷者包括多名孩童。
法新社報導，現場影像顯示，消防人員在一堆瓦礫中搜尋，倒塌建築物看似為一處住宅，牆面崩落，露出臥室及衣櫃。
這棟建築物倒塌掉入鄰近的開挖工地，導致多人受困，消防人員動用無人機、搜救犬及電鋸歷經數小時搶救受困民眾。
紐約市消防局局長邦西尼歐（Lillian Bonsignore）今天晚間在布魯克林區福來布許（Flatbush）的事發現場告訴記者：「我們不清楚倒塌區域內還有多少人，這將是一場耗時的搜救行動。」
她表示有2人喪生，但未透露死者年齡；另有17人受傷，其中包括7名孩童，且有4人傷勢危急。
紐約市消防局在社群平台X發文表示，已出動超過250名消防與救護人員趕赴現場，並補充說建築物倒塌原因仍在調查中。
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）肯定緊急救難人員的辛勞，表示現場環境充斥「難以通行、搖搖欲墜的殘骸，以及地表下方危險的空隙」。
一名僅透露名字為安東尼（Anthony）的目擊者告訴PIX11新聞台，建築物倒塌時，他聽到人們的尖叫聲以及宛如「炸彈」般的巨響。
另一名目擊者歐納（Melissa Orna）告訴「紐約時報」：「整棟建築開始搖晃，然後就這樣倒塌了。」
紐約市建築局表示，稽查人員已到場「協助搜救作業，並檢查附近建築物的結構穩定性」。
建築局長提加尼（Ahmed Tigani）表示，建築物倒塌時，施工人員正在進行開挖作業。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。