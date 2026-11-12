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紐約3層樓建築倒塌死傷攀升…增至2死17傷 目擊者還原驚悚瞬間

中央社／ 紐約11日綜合外電報導
美國紐約市布魯克林區，救援人員在一處部分坍塌的建築物現場展開工作。 美聯社
美國紐約市布魯克林區，救援人員在一處部分坍塌的建築物現場展開工作。 美聯社

紐約市當局表示，紐約一處工地附近一棟3層樓建築物今天倒塌，造成2人喪生、至少17人受傷，傷者包括多名孩童。

法新社報導，現場影像顯示，消防人員在一堆瓦礫中搜尋，倒塌建築物看似為一處住宅，牆面崩落，露出臥室及衣櫃。

這棟建築物倒塌掉入鄰近的開挖工地，導致多人受困，消防人員動用無人機、搜救犬及電鋸歷經數小時搶救受困民眾。

紐約市消防局局長邦西尼歐（Lillian Bonsignore）今天晚間在布魯克林區福來布許（Flatbush）的事發現場告訴記者：「我們不清楚倒塌區域內還有多少人，這將是一場耗時的搜救行動。」

她表示有2人喪生，但未透露死者年齡；另有17人受傷，其中包括7名孩童，且有4人傷勢危急。

紐約市消防局在社群平台X發文表示，已出動超過250名消防與救護人員趕赴現場，並補充說建築物倒塌原因仍在調查中。

美國紐約市布魯克林區，救援人員在一處部分坍塌的建築物現場展開工作。 路透
美國紐約市布魯克林區，救援人員在一處部分坍塌的建築物現場展開工作。 路透

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）肯定緊急救難人員的辛勞，表示現場環境充斥「難以通行、搖搖欲墜的殘骸，以及地表下方危險的空隙」。

一名僅透露名字為安東尼（Anthony）的目擊者告訴PIX11新聞台，建築物倒塌時，他聽到人們的尖叫聲以及宛如「炸彈」般的巨響。

另一名目擊者歐納（Melissa Orna）告訴「紐約時報」：「整棟建築開始搖晃，然後就這樣倒塌了。」

紐約市建築局表示，稽查人員已到場「協助搜救作業，並檢查附近建築物的結構穩定性」。

建築局長提加尼（Ahmed Tigani）表示，建築物倒塌時，施工人員正在進行開挖作業。

紐約 建築 搜救犬

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