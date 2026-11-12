川普鐵票倉也變天！民主黨攻下密西西比州 44年來首奪參議院席次

華爾街日報11日報導，美國民主黨在期中選舉的藍色浪潮再下一城。美聯社宣布，密西西比州地方檢察官科洛姆（Scott Colom）在原本勝算渺茫的選戰中，成功擊敗尋求連任的共和黨籍聯邦參議員海德史密斯（Cindy Hyde-Smith）。

民主黨在今年期中選舉中，另外翻轉7個參議院席次，取得參議院多數，同時重新掌控眾議院。密西西比州向來是保守派大本營，科洛姆卻成為該州自1982年以來首位當選聯邦參議員的民主黨人，也是自美國內戰後重建時期（Reconstruction Era）以來首位非裔聯邦參議員。他的勝利顯示，選民對總統川普及共和黨的不滿，已蔓延至原本難以撼動的共和黨票倉。

在已開出99%選票的情況下，科洛姆獲得49.2%選票，海德史密斯則獲得48.7%。美聯社在選舉日一周多後的11日傍晚宣布科洛姆勝選。

密西西比州數十年來一直是共和黨鐵票倉，自1980年代以來，每屆總統大選都支持共和黨候選人。川普在2024年總統大選中，更以23個百分點的差距贏得該州。科洛姆這次勝選，標誌著密西西比州政治局勢出現驚人逆轉。

這場選戰也帶有個人恩怨色彩。2023年，時任總統拜登曾試圖提名科洛姆出任終身職的聯邦法官，卻遭海德史密斯阻擋。科洛姆後來表示，如果當時成功進入聯邦司法體系，他不太可能辭去法官職務參選參議員。

科洛姆等民主黨候選人主打選民對經濟的不滿，在這次期中選舉大有斬獲。海德史密斯今年2月接受訪問時，被問及牛肉價格高漲的問題，回答說：「你有這麼多種蛋白質來源可以選擇。」科洛姆陣營抓住這段發言製作競選廣告，用影片嘲諷「選另一種蛋白質……我寧願改選另一位參議員」，在社群媒體上掀起熱議。

密西西比州立大學政治傳播學者卡特（Gil Carter）表示，海德史密斯的回答是重大失誤。他說：「幾乎不可能有比這更糟的回應方式。這是她交到對手手中最有殺傷力的武器。」