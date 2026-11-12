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無名戰士塚前拍照談笑 赫格塞斯一行人遭衛兵喝斥

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
在美國維吉尼亞州阿靈頓國家公墓，美國國防部長赫格塞斯(左)與第一夫人梅蘭妮亞·川普出席了退伍軍人節紀念儀式。 法新社
在美國維吉尼亞州阿靈頓國家公墓，美國國防部長赫格塞斯(左)與第一夫人梅蘭妮亞·川普出席了退伍軍人節紀念儀式。 法新社

美國戰爭部長赫格塞斯與高階幕僚今天出席退伍軍人節儀式後，在莊嚴的無名戰士塚附近談笑並合影，一名負責守衛陵墓的美國陸軍哨兵隨即高聲要求現場訪客保持肅靜。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，赫格塞斯（Pete Hegseth）與團隊當天前往阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）參加儀式，總統川普（Donald Trump）與副總統范斯（JD Vance）也出席。

根據媒體拍攝的影片，儀式結束後，赫格塞斯與一行人在無名戰士塚（Tomb of the Unknown Soldier）前集合拍照。

現場傳出談笑聲後，一名美國陸軍衛兵高聲喝令：「所有訪客任何時候都必須保持肅靜與尊重！」

無名戰士塚安葬第一次世界大戰、第二次世界大戰及韓戰中身分不明的美軍官兵遺骸，另設有一處越戰無名戰士空墓穴，以紀念為國捐軀、下落不明的軍人。

CNN指出，與赫格塞斯在墓旁階梯合影的人員包括他的妻子珍妮佛（Jennifer）、幕僚長布里亞（RickyBuria）、副幕僚長魏佛（Patrick Weaver）及資深顧問拉達博（Tami Radabaugh）。

針對置評要求，五角大廈首席發言人帕尼爾（SeanParnell）告訴美國國家廣播公司新聞網（NBCNews），赫格塞斯與戰爭部「向來尊重」軍人的犧牲。

帕尼爾說：「在紀念這個莊嚴日子的時候，一名軍人以正確且尊重的方式，提醒所有人保持莊重得體。」

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