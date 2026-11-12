今晨國際頭條一次看／輝達傳擬撤換黃仁勳 民主黨翻轉密州參議院選舉

今晨六家外媒首頁呈現兩大焦點：華爾街日報與金融時報聚焦輝達執行長黃仁勳的領導危機，路透與美聯社則突出民主黨在共和黨傳統票倉密西西比州的歷史性勝利。美國中期選舉後的政治變化與科技龍頭的公司治理問題，成為今晨最鮮明的新聞主軸。

華爾街日報

輝達董事會傳準備撤換黃仁勳 將召開會議決定去留

Nvidia is Preparing to Oust CEO Jensen Huang

摘要

知情人士透露，輝達董事會正準備撤換創辦人暨執行長黃仁勳，最快11日召開會議決定他的去留。黃仁勳被揭露有兩段婚外情，其中一名對象遭懷疑與中國情報機關有關。公司此前已展開內部調查，如今董事會可能進一步採取人事行動，但尚未正式宣布撤換決定。

為何重要

黃仁勳是全球AI晶片產業的關鍵人物，其去留牽動輝達經營與投資人信心，涉及中國情報機關的指控也使事件升高為美國國家安全議題。

華盛頓郵報

民主黨科洛姆翻轉密州參議員選舉 成該州南北戰爭後首位非裔參議員

Democrat Scott Colom wins Senate race in Mississippi

摘要

43歲的民主黨籍地方檢察官科洛姆擊敗共和黨現任參議員海德史密斯，成為密西西比州自南北戰爭後重建時期以來首位非裔聯邦參議員，也是該州1982年以來首位贏得全州性選舉的民主黨人。他走遍全州82個郡，主打物價與民生議題，爭取非裔選民、大學生及溫和派白人支持。

為何重要

科洛姆在川普2024年大勝的共和黨傳統票倉勝出，不僅具有歷史意義，也顯示民主黨有機會透過跨族群選民聯盟，改變美國南方長期的政治版圖。

金融時報

黃仁勳再爆與輝達高層婚外情 董事會開會討論領導危機

Nvidia board meets after revelations Jensen Huang had affair with top company executive

摘要

輝達董事會因執行長黃仁勳接連爆出的婚外情爭議召開會議。最新曝光的對象是任職公司18年的醫療保健部門副總裁鮑爾。此前，黃仁勳已承認與另一名遭美國情報單位懷疑涉及中國間諜活動的女性有染。董事會已委任外部人士調查，黃仁勳面臨的領導壓力持續增加。

為何重要

兩段婚外情與情報安全疑雲使輝達的公司治理面臨考驗。董事會是否繼續支持黃仁勳，將關係到這家全球AI晶片龍頭的領導穩定性。

衛報

COP31峰會警告氣候危機 馬紹爾群島總統稱不採取行動將失去現有世界

‘The world we know is over’ without urgent climate action, leaders tell Cop31

摘要

馬紹爾群島總統海妮在土耳其舉行的COP31氣候峰會警告，全球升溫若超過攝氏1.5度，海平面上升及洪水將摧毀島國的城鎮、學校與醫院。聯合國秘書長古特瑞斯批評化石燃料產業阻礙減排，呼籲對因美伊戰爭獲取暴利的石油與天然氣企業徵收暴利稅，協助脆弱國家因應氣候災害。

為何重要

COP31正面臨減排承諾不足與氣候資金短缺的困境。島國的生存危機及能源企業暴利稅提案，凸顯各國對氣候責任與援助成本的分歧。

路透

民主黨爆冷拿下密州參議員席次 南北戰爭後該州首位非裔參議員

Democrat Colom wins tight Senate race in Mississippi

摘要

美國媒體預測，43歲的民主黨籍地方檢察官史考特．科洛姆在密西西比州聯邦參議員選舉中擊敗67歲的共和黨現任議員海德史密斯，成為該州自南北戰爭後重建時期以來首位非裔聯邦參議員，也是1982年以來首位贏得該州參議員選舉的民主黨人。該州在2024年總統大選由川普以近23個百分點的優勢勝出。

為何重要

共和黨長期占優勢的南方州也出現翻轉，顯示民主黨中期選舉勝勢已深入傳統共和黨票倉，進一步強化其取得國會兩院控制權的政治意義。

美聯社

密州民主黨候選人科洛姆勝選 重建時期以來首位非裔聯邦參議員

Live updates: Democrat Scott Colom wins election to US Senate from Mississippi

摘要

美聯社11日宣布民主黨候選人科洛姆贏得密西西比州聯邦參議員選舉，擊敗尋求連任的共和黨人海德史密斯。地方選務官員歷經數日清點缺席選票及選民資格待確認的選票後，美聯社於美東時間下午5時58分判定科洛姆勝出。這位43歲檢察官將成為該州自重建時期以來首位非裔聯邦參議員。

為何重要

這場勝選是民主黨在美國南方取得的歷史性突破，也強化黨內主張積極爭取南方選民的路線，為民主黨未來的全國選舉布局帶來新可能。

（本文與AI協作）