聽新聞
0:00 / 0:00
影／紐約3層樓建築突倒塌！至少1死10傷仍有1人受困
美國紐約消防部門一名官員表示，布魯克林一棟3層樓建築11日下午倒塌，造成至少1人死亡、10人受傷，其中4人傷勢嚴重，仍有1人受困。
CNN報導，事故發生於當地下午4時左右，地點位於布魯克林中部的弗拉特布希（Flatbush）社區。當地以住宅區為主，居民多為非裔及加勒比海地區非裔族群。消防部門一名官員指出，倒塌建築的1樓設有商店，樓上至少有一間公寓。建築旁還有一處施工工地，紐約市建築局（NYC Department of Buildings）表示，正於現場調查。
現場影片顯示，消防員從堆積如山的瓦礫中移出一名受害者，4名消防員將其放上擔架並送離現場。搜救人員也出動無人機協助搜索，並在天色漸暗時使用手電筒。
日落時分，數十名消防員仍在瓦礫中挖掘、翻找建築物內的物品，搜尋受害者。畫面中，一名消防員將枕頭丟到一旁，另一人則搬開損壞的烤箱。
辦公室距離事發地點僅數個街區的紐約州眾議員赫梅林（Rodneyse Bichotte Hermelyn）告訴當地媒體Spectrum News NY1，鄰近的施工工地原本是一間成人日間照護中心，後來閒置。她說，該處計畫興建可負擔住宅，仍在等待相關許可。至於建築倒塌的原因，目前尚不清楚，但據她所知，可能存在疏於維護的情況。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。