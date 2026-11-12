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路透民調：多數美國人盼新國會結束對伊朗戰爭

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

路透社/益普索最新民調發現，多數美國人希望，由民主黨掌握多數席次的新一屆國會採取行動，結束美國對伊朗的戰爭，並撤銷總統川普實施的關稅。

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）透過網路在全美進行民調，共取得1705名美國成年人的回覆，抽樣誤差約為正負2個百分點，這項民調為期4天，於9日結束調查。

民調結果顯示，71%的美國人，包括93%的民主黨人及51%的共和黨人，希望美國國會通過法案，結束川普今年2月與美國盟友以色列聯手對伊朗發動的戰爭。

民主黨人在上週期中選舉大勝，在參議院及眾議院取得至少自2008年以來最大多數優勢，選民藉此強烈表達對川普所屬共和黨的不滿，原因包括生活成本高漲及不得民心的戰爭。新一屆國會將於明年1月3日宣誓就職，屆時民主黨人將掌握國會。

另有62%的受訪者表示，他們支持撤銷川普政府對進口商品課徵的關稅。此一比例雖不及前述議題，但仍相當可觀。

美國與以色列對伊朗的戰爭導致燃料價格大幅上漲，加上川普對數百種進口商品加徵新關稅，進一步加劇通膨。

川普為戰爭辯護，稱此舉是防止伊朗取得核武的必要措施。他還說，關稅將藉由保護美國產業免受廉價進口商品競爭，促進美國產業發展。

民主黨領袖已承諾處理民眾對生活成本的憂慮，並稱將設法迫使美國結束對伊朗的戰爭。民主黨內許多人也承諾終止川普實施的關稅。

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