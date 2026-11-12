曾是全球最風光豪華郵輪！傳奇巨船棄置數十年 將沉入海成為最大人工魚礁

美國傳奇郵輪「合眾國號」（SS United States）曾創下橫渡大西洋最快客輪紀錄，不過在退役後已荒廢數十年。日前佛州政府決定，將讓合眾國號沉入海底，成為全球最大的人工魚礁，也用另一種方式延續傳奇郵輪的生命。

據《衛報》（The Guardian）報導，合眾國號於11月9日由5艘拖船從阿拉巴馬州莫比爾（Mobile）港口拖出，在11月11日下午，於距離佛羅里達州德斯坦（Destin）海岸約40公里處沉入墨西哥灣。

這艘長約300公尺的豪華郵輪曾是美國造船工業的驕傲。1952年7月，合眾國號僅花3天10小時40分鐘，就完成由西向東橫越大西洋的航程，平均航速接近36節（約每小時67公里），至今仍保持最快客輪橫渡大西洋的紀錄。

當年，這艘郵輪以豪華設施聞名，曾接待總統、皇室成員及各界名流。然而，隨著航空旅行興起，搭船橫渡大西洋的旅客逐漸減少，合眾國號最終於1969年退役。

此後數十年間，外界曾提出將它改建成海上飯店、博物館及娛樂場所等計畫，卻始終無法籌得足夠資金。船隻長期停靠港口，逐漸鏽蝕，甚至因無力支付高昂的停泊費用，於2024年遭法院下令遷離。

日前佛羅里達州奧卡盧薩郡（Okaloosa County）政府以100萬美元（約新台幣3200萬元）買下船隻，決定將它改造成大型人工魚礁。工作人員花費數月拆除船內設施及有毒物質，並移除兩座巨大煙囪及桅杆，預計透過控制進水的方式讓船隻沉沒，不會使用炸藥。

未來，這艘郵輪將靜靜躺在約55公尺深的海底，成為魚類及其他海洋生物的新家，也開放潛水客探索。船上的煙囪及歷史文物則將保存在陸地博物館，以另一種方式延續它的故事。