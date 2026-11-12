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嚼口香糖能對抗致癌病毒？美國研發特殊配方 HPV病毒減少93%

聯合新聞網／ 綜合報導
研究團隊開發的口香糖能減少93%的HPV病毒。示意圖／ingimage
研究團隊開發的口香糖能減少93%的HPV病毒。示意圖／ingimage

嚼口香糖竟可能有助預防癌症美國科學家研發出一款特殊口香糖，能釋放具有抗病毒及抗菌作用的蛋白質。實驗發現，口香糖萃取物最多可減少93%與部分頭頸癌有關的人類乳突病毒（HPV），改良版本甚至能讓兩種有害細菌幾乎完全消失，且不影響研究中檢測的益菌，為未來癌症預防與輔助治療帶來新希望。

根據科學新聞網站《Science Daily》報導，賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）牙醫醫學院教授丹尼爾（Henry Daniell）和研究團隊，利用經特殊處理的植物，研發出具有抗病毒功能的口香糖。

這款口香糖以扁豆屬植物的豆子製成，含有天然抗病毒蛋白質FRIL。研究團隊將其萃取物加入頭頸癌患者的唾液及漱口液檢體，結果發現，唾液中的HPV含量減少93%，漱口液中的病毒含量也降低80%。

HPV感染與部分口咽癌的發生有關，而口腔中的某些細菌，也可能影響癌症患者的病情。因此，研究人員進一步在口香糖中加入具有抗菌作用的胜肽（protegrin），希望同時對抗病毒與細菌。

實驗結果顯示，單次使用改良口香糖的萃取物，就能讓牙齦卟啉單胞菌（Porphyromonas gingivalis）及具核梭桿菌（Fusobacterium nucleatum）減少至幾乎無法偵測的程度。

更令人驚喜的是，這種萃取物並未明顯影響研究中檢測的有益口腔細菌。由於放射線治療可能破壞口腔微生物的平衡，這項發現也讓研究人員看見未來輔助癌症治療的可能性。

不過，研究團隊強調，目前的成果僅來自患者檢體的實驗室測試，尚未進行讓患者實際咀嚼口香糖的人體臨床試驗，因此不能認定這款口香糖已經能預防或治療癌症。

這項研究已刊登於《科學報告》（Scientific Reports）期刊。研究人員希望未來能透過臨床試驗確認安全性與效果，讓這種價格相對低廉、使用方便的口香糖，成為對抗口腔感染及癌症的輔助工具。

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