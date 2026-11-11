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聯航班機爆劫機驚魂！男乘客謊稱有炸彈闖駕駛艙 機師急發最高警報

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
一架為美國聯合航空製造的波音737 MAX 9客機完成試飛後，準備降落西雅圖波音機場，攝於2020年11月18日。此為示意圖，並非本文劫機事件班機。美聯社
一架為美國聯合航空製造的波音737 MAX 9客機完成試飛後，準備降落西雅圖波音機場，攝於2020年11月18日。此為示意圖，並非本文劫機事件班機。美聯社

美國聯合航空一架班機9日晚間發生飛安事件，一名行為失控的乘客聲稱攜帶炸彈，並試圖闖入駕駛艙，迫使機師發出劫機警報

紐約郵報報導，根據聯合航空、路易斯安那州傑佛遜郡警長辦公室及當地媒體說法，涉事的聯航2174號（UA 2174）班機載有46名乘客及6名機組人員，當晚約9時30分從紐澤西州紐華克國際機場起飛，飛往紐奧良。機師隨後透過無線電通報有人試圖闖入駕駛艙，並發出第4級（Level 4）飛安威脅警報，這是航空業在劫機情況下使用的最高警戒等級。

根據航空交通管制錄音，涉事者是一名34歲西語裔男子，「幾乎不會說英語」。機組人員說服他走到機艙後方，隨後將他控制住，讓飛機最終得以安全降落。

錄音中，一名當地執法人員表示，該男子「試圖接近駕駛艙前，換上了一身黑色衣服」。當時機師仍反鎖在駕駛艙內，相關人員則協調乘客安全撤離。一名第一線應變人員表示：「目前機上已經清空，只剩下機長和副機長，他們現在都反鎖在駕駛艙裡。」

當地媒體報導，這架波音737客機抵達紐奧良後，傑佛遜郡警局警員到場接應。當局確認，企圖劫機的男子是紐約居民戈梅茲－阿爾貝托（Rony Gomez-Alberto）。他在謊稱攜帶炸彈、威脅機組人員前，便已出現不理性行為。飛機降落後，他仍留在機上試圖與警方談判，最終遭到逮捕。

聯合航空向紐約郵報證實這起事件，並表示班機於當晚約11時15分降落紐奧良路易阿姆斯壯國際機場，機上乘客均安全抵達目的地。地方當局表示，戈梅茲－阿爾貝托被控散布計畫縱火的虛假資訊及恐嚇罪，目前關押在傑佛遜郡矯正中心，不得保釋。

美國國土安全部（DHS）發言人向紐約郵報表示，戈梅茲－阿爾貝托是宏都拉斯籍人士，曾3度試圖非法入境美國，前2次被捕後均遭遣返。2019年，他再度經由加州邊境城鎮聖伊西德羅（San Ysidro）進入美國，第三度遭邊境巡邏隊逮捕。法院後來下令在遣返程序進行期間釋放他，因此他於2020年1月獲准離開美國移民暨海關執法局（ICE）拘留設施。DHS表示，ICE已於10日向地方當局提出針對他的移民拘留請求。

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