黃仁勳婚外情牽扯中國間諜疑雲 美對中鷹派伺機反攻

輝達執行長黃仁勳與中國籍女商人的婚外情醜聞，可能在華府引發重大政治效應。美國對中鷹派人士正藉此機會，重新推動遭總統川普擱置的強硬路線，包括限制先進AI晶片出口中國。

法新社報導，黃仁勳8日承認與總部設於新加坡的Megaspeed前主管黃樂（Alice Huang）有婚外情。美國情報官員認為，黃樂曾替中國情報機構工作，但川普表示，黃仁勳曾告訴他，並不知道女方是間諜。川普長期倚重黃仁勳提供AI政策建議。

黃仁勳多年來遊說反對限制先進AI晶片銷往中國。川普去年不顧兩黨對中鷹派反對，批准輝達（Nvidia）H200晶片出口中國，如今這起醜聞可能讓原本反對這項決定的人士找到重新施壓的機會。

戰略暨國際研究中心（CSIS）的梅塔（AalokMehta）指出，華府對中鷹派一直希望美國對中國採取更積極的出口管制措施，對川普先前的決定相當失望，如今相關努力可能看到成果。

● 18日國會閉門簡報 康貝爾：許久以來最嚴肅調查之一

美國國會已開始介入。3名共和黨籍聯邦眾議院委員會主席要求黃仁勳18日出席閉門簡報，說明他與黃樂的往來，以及輝達防範間諜活動的措施。

諮詢公司亞洲集團（The Asia Group）共同創辦人康貝爾（Kurt Campbell）表示：「接下來，我們將看到許久以來最為嚴肅的調查行動之一。」

康貝爾曾任美國副國務卿。他預期，國會將追問政府何時得知相關指控、川普是否曾接獲警告，以及這些接觸是否影響他的對中政策。「紐約時報」報導，國務卿盧比歐（Marco Rubio）5月曾向川普證實相關指控，但川普選擇不採取行動。

這起風波也可能讓跨黨派的「人工智慧看守法案」（AI Overwatch Act）重新獲得推動機會。法案將賦予國會審查並阻擋向中國及其他對手出口先進AI晶片許可的權力。對中鷹派也希望將出口管制措施納入陷入僵局的年度國防授權法案。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）約翰桑頓中國中心（John L. Thornton China Center）研究員陳凱欣（Kyle Chan）指出，共和黨長期以來顧忌與川普對抗，但隨著共和黨在期中選舉失去國會控制權，川普的政治影響力不再看似無可撼動，部分黨員可能更願意與他唱反調。

他警告，若調查最終迫使黃仁勳下台，將對美國整體AI產業造成巨大衝擊。

● 出口管制恐引發北京報復 輝達華府影響力恐削弱

不過，收緊出口管制可能破壞川普與中國國家主席習近平去年達成的貿易休兵協議。

諮詢公司米諾瓦科技未來（Minerva TechnologyFutures）策略主管班森（Emily Benson）警告，北京若認為相關立法針對中國，幾乎肯定會迅速採取報復行動，擾亂美國供應鏈。

梅塔認為，即使黃仁勳沒有因此下台，輝達在美國國會及政府內部的影響力也可能大幅削弱，甚至完全消失。