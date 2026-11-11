川普控BBC誹謗求償數十億美元 美法官裁定續審

美國聯邦法官今天裁定，總統川普控告英國廣播公司（BBC）、求償數十億美元的誹謗訴訟可以繼續進行，駁回BBC要求撤銷訴訟的聲請。

法新社報導，川普指控BBC惡意剪輯一部紀錄片，讓他2021年1月6日呼籲支持者遊行前往美國國會大廈的言論，看起來宛如在煽動暴力。

川普就誹謗指控及依據佛羅里達州消費者保護法提出的另一項指控，各求償至少50億美元（約新台幣1600億元）。

美國聯邦地區法院法官康茲（Jeffrey T. Kuntz）駁回了BBC要求撤銷誹謗訴訟的聲請，但不受理依佛州消費者保護法提出的指控。

康茲在長達40頁的裁決書中寫道：「川普總統能否在即決判決（summary judgment）或正式審理中證明這些指控，並確立自己蒙受損害，留待日後定奪。」

涉案的BBC紀錄片將川普2021年1月6日演說中的兩個獨立段落剪輯拼湊在一起，營造出他明確敦促支持者攻擊美國國會大廈的形象。

儘管BBC已為這起事件致歉，事件並引發多名高層主管辭職，但這家廣播機構否認對川普造成任何實質傷害。

康茲在裁決書中指出：「鑑於這兩段談話之間存在時間差，這段距離本身就足以合理推論，BBC當時知道或理應知道，他們製作的片段不會、也不可能是忠實呈現原談話內容。」

康茲表示：「這並非細部修剪，而是創造了與演說內容完全不同的東西。」

川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，盛讚康茲的裁決是「一場巨大勝利」。

他補充表示：「我們將繼續奮戰，擊敗所有企圖欺騙美國人民的人！」