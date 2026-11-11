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川普凱旋門遮墓園視線 甘迺迪家族請法院阻止興建

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

根據法院文件，美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的家族今天向法院提出聲請，要求阻止興建川普下令打造的巨型凱旋門，稱拱門將遮蔽甘迺迪與其親屬墓園的景觀。

法新社報導，這座規劃中的拱門高約76.2公尺，若建成將是全球同類建築中最大的一座，也是美國總統川普為了在華府留下個人印記，所推動的多項建設計畫之一。

甘迺迪家族在今天提交的文件中表示，這座拱門將擋住前總統甘迺迪與其親屬墓園的視野，「破壞墓園設計的核心元素」。

甘迺迪家族也表示，拱門位置將遮蔽林肯紀念堂（Lincoln Memorial）與阿靈頓國家公墓（ArlingtonNational Cemetery）之間的直線視線，這條視線「原本是為了象徵內戰後國家統一」。

值得注意的是，目前擔任川普衛生部長的小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr），並未列為這起訴訟的9名原告之一。

前總統甘迺迪、他的妻子賈桂琳．甘迺迪（Jacqueline Kennedy Onassis）及兩人的兩名子女，均安葬於華府附近的大型軍人公墓阿靈頓國家公墓；他曾任聯邦參議員的兩名胞弟羅勃．甘迺迪（Robert F.Kennedy）與愛德華．甘迺迪（Edward M. Kennedy）也長眠於此。羅勃．甘迺迪的妻子艾瑟．甘迺迪（Ethel Kennedy）同樣安葬於此。

莊嚴宏偉的甘迺迪紀念墓園位於公墓山頂，每天吸引數以千計的訪客前來。墓前的長明火終年不熄，與無名戰士塚（Tomb of the Unknown Soldier）一樣，都是最多人造訪的景點之一。

一名聯邦法官11月初裁定，暫緩這座拱門的興建工程兩週，以便有時間審理對這項計畫提出的法律挑戰。拱門工程尚未動工。

2025年底，川普也將他的名字冠上甘迺迪中心（Kennedy Center）。甘迺迪中心是華府的重要文化機構，原初是為了紀念1963年遇刺身亡的民主黨籍總統甘迺迪而命名。

這座藝術場館外牆曾掛上「唐納．J．川普」（Donald J. Trump）名字6個多月，直到新名稱被裁定違法後才被拆除。

甘迺迪 川普 墓園

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