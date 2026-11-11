美防長赫塞斯彈劾案遭封殺！川普讚兩場戰爭勝利助洗刷指控

美國聯邦眾議院10日以211票對204票，通過將共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）主導的國防部長赫塞斯彈劾案交付司法委員會審查，形同封殺彈劾案。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，彈劾理由主要涉及已進入第9個月的美伊戰爭。決議案指控赫塞斯濫用職權，包括未經國會批准就發動戰爭、無視旨在盡量減少平民傷亡的法律、下令在五角大廈對加勒比海船隻發動的攻擊行動中進行法外殺戮、下令綁架委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），以及報復民主黨籍參議員凱利（Mark Kelly）等。

赫塞斯當天上午在記者會上痛批彈劾行動是「鬧劇」和「政治表演」。他辯稱：「這些指控都不構成可遭彈劾的重大罪行或不當行為，只是那些想將我們軍隊政治化的人，基於黨派立場而產生的政策分歧。」

儘管共和黨人對赫塞斯處理戰事的方式感到不滿，但許多人認為他的行為尚未達到彈劾程度。馬西則是唯一與全體民主黨眾議員一同投票反對將彈劾案交付委員會的共和黨人。

馬西今年稍早在共和黨初選中落敗，將於明年1月初退休，9日已表示不會再提出彈劾赫塞斯的決議案。不過，民主黨仍可能強行推動彈劾，尤其是在明年1月重新掌控國會參眾兩院後。美國總統川普則在真實社群發文表示，民主黨企圖彈劾赫塞斯的行動「慘敗」，並稱：「除了大輸家馬西之外，每一位共和黨人都投票支持赫塞斯。」

川普強調，美軍在委內瑞拉和伊朗取得勝利、募兵數字創下美軍史上最佳紀錄，還有「想入伍的人大排長龍」及罕見的高昂士氣，都讓赫塞斯得以洗刷指控。川普還抨擊：「民主黨持續將美國武器化並加以濫用。他們必須受到阻止！」

美國歷史上只有2名內閣部長曾遭彈劾。1876年，戰爭部長貝爾納普（William Belknap）因貪腐醜聞遭彈劾，最終獲參議院宣判無罪；2024年，國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）因處理南部邊境問題的方式遭彈劾，但針對他的彈劾指控最終遭到駁回。