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遭提案彈劾 赫塞斯強硬反擊
肯塔基州共和黨籍聯邦眾議員馬西九日提案彈劾國防部長赫塞斯，眾院必須在十一日前進行表決。赫塞斯十日針對此事召開記者會，表示彈劾他是一場鬧劇，攻打伊朗是正確的事，美國已達成歷史性勝利。
馬西提出的彈劾案，指控赫塞斯在伊朗戰爭中濫權，在美國未受到攻擊情況下非法對外國發動戰爭，即使國會通過停戰決議仍不理會，且未經授權攻擊葉門，還綁架委內瑞拉總統馬杜洛。
即將卸任且長期反對川普的馬西表示，赫塞斯行為嚴重違反其職責與法治原則，因此提案彈劾他。
眾院預料將以過半票數支持彈劾赫塞斯，但要解除赫塞斯職務需要三分之二參議員同意，亦即需要約廿名共和黨議員倒戈，難度極高。
赫塞斯十日在記者會上說，他是執行「合法軍事行動」，攻打伊朗意在避免伊朗取得核武，彈劾他是「破壞行為」，出於私怨，只會讓對手獲得宣傳上的勝利。
在期中選舉大敗後，共和黨議員紛紛尋找歸咎對象，許多人將矛頭指向力主攻打伊朗的赫塞斯。
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