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被控濫用權力…美戰爭部長遭同黨議員發動彈劾 赫格塞斯嗆：必敗鬧劇

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
美國戰爭部長赫格塞斯昨天遭到同屬共和黨的聯邦眾議員發動彈劾，指控他在美國與伊朗戰爭中濫用權力。美聯社
美國戰爭部長赫格塞斯昨天遭到同屬共和黨的聯邦眾議員發動彈劾，指控他在美國與伊朗戰爭中濫用權力。美聯社

美國戰爭部長赫格塞斯昨天遭到同屬共和黨的聯邦眾議員發動彈劾，指控他在美國與伊朗戰爭中濫用權力。他今天形容這起彈劾是場注定失敗的鬧劇。

路透社報導，美國肯塔基州聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）對赫格塞斯（Pete Hegseth）提出8項彈劾條款，指控他未經國會授權發動戰爭，濫用五角大廈首長權力。

赫格塞斯今天在5月以來他在戰爭部召開的首場記者會上表示，美國國會議員數度嘗試彈劾總統川普（Donald Trump）的行動都失敗，對於彈劾他，「他們還會再次失敗」。

赫格塞斯說，這樣的行動「不是愛國，是蓄意破壞」。他並表示，對於美國在伊朗戰爭中的「每項任務」都支持，「我以執行它們為榮，即使明天再來一次，我也會照做」。

馬西則在社群媒體平台X發文指出，眾院今天將表決為封殺彈劾決議案而提出的1項程序動議，「如果我們能予以克服，就能開始對彈劾條款進行實質辯論與表決」。

五角大廈 伊朗戰爭 美國 川普

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