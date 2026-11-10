美大學兄弟會再傳駭人行徑 兩男著火旁人竟嬉笑拍攝

美國媒體報導，俄亥俄州立大學在一段影片曝光後，暫停校內一個兄弟會的活動。在這段影片中，兩名年輕男子身上著火在地上翻滾，旁邊卻有一群人在嬉笑拍攝。

這段影片在社群平台X累積超過150萬次觀看。法新社引述地方媒體WCMH-TV報導，俄亥俄州立大學（Ohio State University）發言人強生（Ben Johnson）在聲明中表示：「校方已知悉這起令人極度憂心的事件，相關人士正在接受必要的醫療照護。」

「俄亥俄州立大學已對SAE兄弟會（Sigma AlphaEpsilon）祭出暫時停權處分，等待全面調查。」

SAE兄弟會在官網宣稱，自1856年創立以來，便致力於「培養男性成為領袖」。

俄亥俄州首府哥倫布市（Columbus）警方表示，他們也在調查這起案件。

兄弟會是美國大學校園常見的男性社交組織，長期因充斥酒精的派對及入會霸凌虐待儀式受到檢視，這類活動可能導致性侵、意外事故甚至死亡。

美國名校康乃爾大學（Cornell University）也因校內一個兄弟會疑似發生集體性侵案，震驚美國社會，校方上個月已暫停兄弟會派對及社交活動，直到本學年結束。