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傳播學者分析川普「圍魏救趙」戰術 黃仁勳風暴恐成政治破口

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
銘傳大學廣電系主任杜聖聰分析，美國總統川普試圖以「圍魏救趙」策略反制民主黨國會監督。圖／取自杜聖聰臉書
銘傳大學廣電系主任杜聖聰分析，美國總統川普試圖以「圍魏救趙」策略反制民主黨國會監督。圖／取自杜聖聰臉書

美國期中選舉共和黨失利，輝達執行長黃仁勳又捲入國安及婚外情爭議。銘傳大學廣電系主任杜聖聰分析，美國總統川普試圖以「圍魏救趙」策略反制民主黨國會監督，並力挺科技業盟友，但黃仁勳事件恐讓政商關係與對中晶片政策成為政治破口。

杜聖聰在臉書發文指出，美國11月3日期中選舉後，共和黨失去國會優勢，民主黨準備針對川普政府展開調查，範圍涵蓋政商利益、行政人事及企業腐敗。與此同時，黃仁勳遭媒體揭露與被美國情報機構懷疑涉及中國間諜活動的企業主管關係密切，輝達董事會也啟動調查，使川普面臨政治與國安雙重壓力。

杜聖聰以戰國時代「圍魏救趙」形容川普的應對策略，認為川普不選擇直接迎戰國會監督，而是透過司法調查反制民主黨，將爭議從政府是否涉及不當利益交換，轉變為國會議員是否濫用監督權，藉此提高對手政治成本。

他分析，黃仁勳是川普重要的科技業盟友，雙方關係牽涉美中晶片出口政策、企業捐款及白宮決策。一旦民主黨以黃仁勳事件為突破口，調查可能從個人爭議延伸至對中政策與政商利益。川普持續公開力挺黃仁勳，也被杜聖聰解讀為維護既有經貿布局，避免政策正當性受到質疑。

杜聖聰指出，川普同時從司法、人事及外交三條戰線反擊，包括強化白宮法律團隊、調整核心幕僚，以及將外交談判作為政策主導場域。不過，黃仁勳事件涉及國家安全，連共和黨議員也表達疑慮，恐使川普難以單純將調查定調為黨派政治追殺。

杜聖聰認為，這場攻防的關鍵，在於民主黨是否持續運用國會調查權，以及共和黨是否在國安議題上與川普保持一致。未來聯邦調查局與輝達董事會調查結果、晶片出口政策走向及司法部後續行動，都將影響政治局勢。

他強調，這不只是美國政治風暴，黃仁勳在全球AI供應鏈扮演關鍵角色，美中科技政策若因此轉向，也可能牽動台灣產業及國際安全布局。

黃仁勳 川普 政治

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