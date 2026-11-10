洛杉磯郊區城市公投禁建資料中心 逾8成選民支持

洛杉磯郊區亞裔人口聚居的艾罕布拉市（Alhambra），逾8成選民在這次期中選舉公投支持禁止設立資料中心。全美41項相關地方公投中，有40項結果傾向限制開發。

洛杉磯郡選務單位今天更新計票結果，艾罕布拉市禁止在全市各土地使用分區設立資料中心的公投案，贊成票達1萬8886票，占83.92%；反對票3620票，占16.08%。

艾罕布拉市位於洛杉磯郡聖蓋博谷地區，亞裔人口約占51%。市議會今年6月通過相關禁令，7月應居民要求決定交付公投。經選民表決通過後，未來市議會若要修改或撤銷禁令，須再次交由選民決定。

鄰近的蒙特瑞公園市（Monterey Park）6月也透過公投禁止資料中心，成為加州首個以公投通過相關禁令的城市。聖蓋博谷地區居民團體持續反對資料中心開發，關切大型設施的電力需求、水資源消耗及環境影響。

根據美國選舉資訊網站Ballotpedia於6日公布的統計，這次期中選舉41項資料中心相關地方公投中，27項限制開發或表達反對的提案獲得通過，另有13項有利開發的提案遭否決，總計40項結果傾向限制開發。

唯一例外出現在北達科他州哈伍德市（Harwood）。當地選民以325票反對、105票贊成，否決一項加強審查大型工業開發案的提案，內容包括要求資料中心等開發計畫必須接受獨立評估，並舉行公聽會。

華盛頓郵報8日報導，人口約845人的哈伍德市正興建一座投資30億美元的人工智慧（AI）資料中心，預計創造至少200個全職工作機會。當地市長估計，資料中心完工後每年可帶來165萬美元財產稅收入，約為2024年全市財產稅收入的6倍。