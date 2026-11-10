期中選舉失利同黨議員先開槍 戰爭部長赫格塞斯遭提案彈劾

美國共和黨籍聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）今天提案彈劾戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth），指控他未經國會授權發動伊朗戰爭且濫用職權。眾議院最快11日可對此案表決。

法新社報導，肯塔基州聯邦眾議員馬西提出彈劾，指控赫格塞斯未經國會授權發動戰爭，濫用五角大廈首長權力。共和黨上週於期中選舉失利，隨即而來的這項提案恐會掀起一場震撼性表決。

目前仍由共和黨掌控的眾議院最快11日就可對此案進行表決，部分共和黨議員透露，可能與民主黨人一起支持上述指控。

美國總統川普今天力挺赫格塞斯，宣稱他「做得很好」，在委內瑞拉與伊朗都「打贏」戰爭。美國今年1月突襲逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛（NicolasMaduro），同時與伊朗發生衝突持續至今。

川普被問到赫格塞斯若遭彈劾會如何因應，他向記者表示：「我會支持他。」

彈劾將使川普政府難堪，但不會自動讓赫格塞斯去職。定罪須取得參議院2/3多數同意，這道門檻要高許多，即使民主黨明年1月取得參議院主導權亦然。

共和黨在明年1月3日前仍掌控國會，但期中選舉失利已引發相互究責。落選的共和黨議員可能在投票中缺席，讓彈劾案更易通過。