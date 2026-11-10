今晨國際頭條一次看／黃仁勳事件凸顯輝達經營風險 美防長恐遭彈劾

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

黃仁勳不信接班計畫 輝達情報疑雲凸顯經營風險

Jensen Huang Doesn't Believe in Succession Planning. It’s Become a Big Risk for Nvidia.

摘要

63歲的輝達共同創辦人兼執行長黃仁勳，長期不認同制定明確接班計畫，公司至今未公布接班人。他採取扁平化管理，直接管理約60名主管，並親自維繫與全球政要及科技業領袖的關係。董事會近日因黃仁勳疑遭中國大陸情報人員鎖定而展開調查，使輝達高度依賴單一領導人的經營風險，再次受到檢視。

為何重要

黃仁勳不僅主導輝達產品與商業合作，也深度參與美國AI晶片政策討論。缺乏接班安排，可能使輝達及其合作夥伴面臨更大的經營不確定性。

華盛頓郵報

共和黨眾議員推動彈劾防長赫塞斯 指控未經國會授權攻打伊朗

Hegseth impeachment effort begins in House, focused on Iran war

摘要

美國共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）9日在眾院提出彈劾國防部長赫塞斯的條款，指控他未經國會授權便執行對伊朗的軍事行動，濫用權力並執行違法命令。眾院可能在11日表決，也可能透過程序手段延後或擱置。赫塞斯表示不擔心彈劾，國防部則批評指控毫無根據。川普政府已要求共和黨議員反對彈劾。

為何重要

由共和黨議員發起的彈劾行動，凸顯伊朗戰爭已引發川普黨內分歧。即使參院定罪門檻極高，赫塞斯仍可能面臨持續的國會調查與政治壓力。

金融時報

川普稱FBI調查黃仁勳與疑似中國間諜關係 相信他會度過危機

Trump says FBI is 'looking into' Nvidia's Jensen Huang

摘要

美國總統川普9日表示，聯邦調查局正調查輝達執行長黃仁勳涉及的情報疑雲。媒體曾傳川普今年5月就接獲相關情資簡報，但他對記者表示，最近才聽聞此事。川普認為黃仁勳能度過危機，並表示不打算在下周會晤中國大陸國家主席習近平時主動提出此事。

為何重要

FBI介入使黃仁勳的個人關係疑雲提升至聯邦調查層級。輝達在美中AI競爭及晶片出口管制中的重要地位，也讓此案具有國家安全意義。

衛報

川普、馬斯克公開力挺黃仁勳 輝達仍調查疑似中國間諜案

Silicon Valley and Trump rally behind Nvidia CEO after his affair with alleged Chinese spy

摘要

川普9日表示，曾致電詢問輝達執行長黃仁勳是否知道交往對象涉嫌為中國蒐集情報，黃仁勳回答完全不知情，川普表示相信他，並認為他應繼續擔任執行長。特斯拉執行長馬斯克、創投人士馬奎爾（Shaun Maguire）及投資人艾克曼（Bill Ackman）也公開聲援，將婚外情視為個人過失。

為何重要

川普與科技業重量級人士公開支持黃仁勳，凸顯他對美國AI產業的重要性，也使輝達如何維持獨立調查與公司治理受到關注。

路透

美國防長赫塞斯面臨眾院彈劾表決 川普力挺、共和黨內現分歧

Pentagon chief Hegseth expected to face House impeachment vote this week

摘要

美國共和黨眾議員馬西9日提出8項彈劾條款，指控國防部長赫塞斯未經國會授權對伊朗開戰及其他濫權行為，啟動可能在本周舉行的眾院表決。國會消息人士指出，即使共和黨仍掌控眾院，彈劾案也可能通過；但參院定罪需三分之二支持，成功免職的機會有限。川普強力捍衛赫塞斯，稱他贏得兩場戰爭，並承諾即使遭彈劾也會支持他。

為何重要

伊朗戰爭造成的政治分歧，已從選舉結果延伸至共和黨內部。赫塞斯若持續與國會對立，也可能使川普規模達1.5兆美元的國防預算計畫遭遇阻力。

美聯社

川普稱伊朗戰爭在軍事上已實質結束 美國眾院同時推動彈劾防長

Live updates: Trump says Iran war is militarily 'effectively over' as House moves to vote on impeaching Hegseth

摘要

美國總統川普9日與卡達總理會晤後表示，對伊朗戰爭「在軍事上已實質結束」，美國目前維持現狀，但仍要尋求長期解決方案，確保伊朗核計畫不再構成威脅。當天共和黨眾議員馬西提出彈劾國防部長赫塞斯案，指控政府未經國會授權對伊朗動武。眾院可能在本周內進行表決。

為何重要

川普對伊朗戰爭的說法，顯示他正降低重新擴大軍事攻擊的可能性。但美國仍未提出明確的戰爭終結安排，國會對開戰合法性的質疑也持續升高。

（本文與AI協作）