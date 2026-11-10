物價飛漲與對伊開戰拖累 川普支持率僅32%

根據路透社/益普索今天公布的民調，美國總統川普支持度維持在他政治生涯的最低點附近。民眾對物價飛漲的憂慮持續拖累他的支持度，也使共和黨在上週期中選舉中遭遇慘敗。

路透社報導，約32%的美國民眾認同川普執政表現，與路透社/益普索（Reuters/Ipsos）在10月底至11月初進行的前兩次民調結果相同。這項數據僅比10月中旬路透社/益普索民調中的31%略高出1個百分點，而31%也是他政治生涯中的最低紀錄。

川普所屬的共和黨在11月3日期中選舉中遭遇慘敗，失去聯邦參眾兩院的控制權。儘管部分選舉結果尚未出爐，民主黨仍在眾議院取得至少自2008年以來最大勝利，並在傳統上由共和黨占優勢的堪薩斯州、南卡羅來納州及德州等地翻轉參議院席次。

民調顯示，僅21%的美國民眾肯定川普處理生活成本問題的表現。川普2月對伊朗發動戰爭，大幅推高燃料價格，也加重美國家庭的財務負擔。川普在這項議題上的低支持率，也連帶衝擊他在國會的盟友。

川普在移民政策上的支持率為38%，明顯高於民眾對他經濟施政表現給予的25%支持率。