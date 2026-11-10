快訊

事隔2年 高雄分屍魔大嫂骨骸疑現蹤

COP31峰會3難題 化石燃料轉型…我挑戰最大

聽新聞
0:00 / 0:00

物價飛漲與對伊開戰拖累 川普支持率僅32%

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

根據路透社/益普索今天公布的民調，美國總統川普支持度維持在他政治生涯的最低點附近。民眾對物價飛漲的憂慮持續拖累他的支持度，也使共和黨在上週期中選舉中遭遇慘敗。

路透社報導，約32%的美國民眾認同川普執政表現，與路透社/益普索（Reuters/Ipsos）在10月底至11月初進行的前兩次民調結果相同。這項數據僅比10月中旬路透社/益普索民調中的31%略高出1個百分點，而31%也是他政治生涯中的最低紀錄。

川普所屬的共和黨在11月3日期中選舉中遭遇慘敗，失去聯邦參眾兩院的控制權。儘管部分選舉結果尚未出爐，民主黨仍在眾議院取得至少自2008年以來最大勝利，並在傳統上由共和黨占優勢的堪薩斯州、南卡羅來納州及德州等地翻轉參議院席次。

民調顯示，僅21%的美國民眾肯定川普處理生活成本問題的表現。川普2月對伊朗發動戰爭，大幅推高燃料價格，也加重美國家庭的財務負擔。川普在這項議題上的低支持率，也連帶衝擊他在國會的盟友。

川普在移民政策上的支持率為38%，明顯高於民眾對他經濟施政表現給予的25%支持率。

川普 物價 共和黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美國期中選舉觀測／期中選舉關鍵看川普 六大問題左右兩黨國會命運

廖達琪／解讀川普期中考「活當」

闕志克／共和黨潰敗 多行不義的報應

專訪／跛腳鴨不必在乎代價 國會拉不住川普 外交走向更難測

相關新聞

政策轉彎！川普鬆口「願適度監管 AI 」 但有一前提…

美國總統川普認為，人工智慧（AI）帶來的風險在可控範圍內，並釋出願意接受適度監管的訊號。他日前接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪時表示，不反對為AI設立防護措施，「不介意設置護欄」，但強調相關規範不能束縛美國AI產業的發展，以免在這場競賽中落後中國。

民主黨總統提名民調 奧薩夫領先

民主黨在期中選舉大勝後，黨內2028年總統提名的版圖出現變化：紐約郵報報導，進步派大會「Crooked Con」上周末舉辦2028年民主黨總統提名意向投票，喬治亞州聯邦參議員奧薩夫（Jon Ossoff）以38%遙遙領先；2024年民主黨總統候選人、前副總統賀錦麗只拿到0.6%，和密西根州聯邦參議員斯洛金並列第16名。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。